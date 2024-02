Schlein: “Forza, Sardegna! Forza Alessandra siamo con te!”

In Sardegna, per scrivere un futuro migliore per questa Regione con il Partito Democratico e la coalizione a sostegno di Alessandra Todde, la migliore candidata Presidente che potessimo scegliere, competente e innamorata della sua terra.

Siamo orgogliose e orgogliosi di scrivere una pagina nuova, dopo 5 anni anni che hanno segnato il fallimento totale della destra, al punto che non hanno ricandidato il loro Presidente uscente. Pensano così di nascondere i propri disastri sulla sanità pubblica scivolata dal decimo al ventesimo posto, sulla continuità territoriale, sui trasporti e sulla mancanza di opportunità di lavoro per i giovani. Ma le sarde e i sardi non si faranno fregare!

Forza, Sardegna! Forza Alessandra siamo con te!