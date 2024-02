Super Carnival in Birreria, la sfilata di Miano chiude nel Parco urbano

“Super Carnival”, tanti eventi per festeggiare in allegria al Centro Commerciale “La Birreria” fino al 13 febbraio. Domani 9 febbraio la grande novità: il tradizionale Carnevale di Miano chiude la sfilata con una festa con le scuole nel Parco Urbano all’interno degli spazi del Centro commerciale di piazza Madonna dell’Arco. Un giardino di 7mila metri quadrati, ora simbolo del recupero urbano dell’area in cui sorgeva l’ex birrificio, riqualificazione attuata con la realizzazione del Centro Commerciale e l’abbattimento del muro di cinta dello stabilimento.

Grande attesa

Grande attesa, quindi, per l’accoglienza ne La Birreria delle maschere che sfileranno domani 9 febbraio per il tradizionale Carnevale di Miano, con le scuole e le famiglie come protagoniste, assieme ai trampolieri.

Il corteo partirà da via Miano, alle ore 10, e sfilerà lungo via Lazio fino a raggiungere il Centro commerciale “La Birreria”, dove i bimbi in maschera verranno accolti in Piazza Troisi dalle esibizioni di due istituti musicali l’Isis “Melissa Bassi” con un’orchestra a fiati, Rock band, ensemble percussioni e solisti, e la scuola “I.C. 82° Salvo D’acquisto” con una band di strumenti a tastiera .

Poi, negli spazi verde del parco urbano, finalmente restituito alla città, la festa proseguirà con gli animatori e un rinfresco, a base di graffette e succhi di frutta, assieme con gli studenti dell’istituto “Duca di Buonvicino”.

Sabato 10 febbraio, appuntamento con la Danza Ottocentesca

La performance impegnerà coppie di ballerini in abiti d’epoca, dalle ore 18 alle ore 20. Lo spettacolo sarà itinerante negli spazi della galleria del Centro Commerciale “La Birreria” di piazza Madonna dell’Arco.

Continuano le repliche dello spettacolo teatrale “La Festa dei colori”, tutti i giorni, fino al 13 febbraio, alle ore 17.30 e alle ore 19.