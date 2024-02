Napoli, in Birreria, maratona di Carnevale: festa dei Colori, sfilata delle maschere

“Febbraio una festa per tutti” al Centro Commerciale “La Birreria”, un cartellone ricco di eventi – dal 2 al 13 febbraio- per festeggiare il Carnevale nel quartiere napoletano di Miano.

Si parte il 2 con lo spettacolo teatrale “La Festa dei colori”, che replicherà due volte al giorno fino a domenica 4.

Poi, tutti i giorni, dal 6 al 13 febbraio, sempre alle ore 17.30 e alle ore 19

Attesa la sfilata delle maschere in calendario venerdì 9 febbraio, quando ritorna in piazza il tradizionale Carnevale di Miano, con le scuole e le famiglie come protagoniste. Studenti, genitori e docenti saranno accompagnati dalla allegra presenza di due trampolieri durante il corteo, che partirà da via Miano, alle ore 10, e sfilerà lungo via Lazio fino a raggiungere il Centro commerciale “La Birreria”, dove i bimbi in maschera verranno accolti da un gruppo di animatori per continuare a festeggiare il Carnevale con un rinfresco, a base di graffette e succhi di frutta, offerto dall’Istituto “Duca di Buonvicino”.

Danza ottocentesca

Suggestivo appuntamento previsto, poi, sabato 10 febbraio, con la Danza Ottocentesca.

La performance impegnerà coppie di ballerini in abiti d’epoca, dalle ore 18 alle ore 20.

Lo spettacolo sarà itinerante negli spazi della galleria del Centro Commerciale “La Birreria” di piazza Madonna dell’Arco.