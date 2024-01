Lezzi: “Cosa dirà Meloni rispetto al suo sindaco arrestato per corruzione?”

Aniello Donnarumma, sindaco di Palma Campania (Napoli), è stato arrestato per corruzione a causa di una brutta storia di appalti truccati. Aniello è stato eletto sindaco nel 2018 con una lista civica, poi ha aderito al partito di Giorgia Meloni con cui è stato rieletto nel 2023.

Malissimo

Bene, anzi male, malissimo perché, non mi stanco di ricordarlo, quando si truccano gli appalti, si rubano i nostri soldi che poi dobbiamo ripagare con tasse troppo alte e carenze di servizi.

Giorgia Meloni non è stata garantista con la Ferragni, l’ha condannata per la vicenda del pandoro ben prima che fosse indagata. Non entrerò nel merito perché ora mi interessa la reazione della nostra Presidente del Consiglio.

Cosa dirà Meloni rispetto al suo sindaco? Cosa dirà di un uomo che ha scelto solo pochi mesi fa per fargli amministrare un Comune?

Mi aspetto lo stesso rigore, la stessa inflessibilità perché, quando si tratta dei soldi dei cittadini, si deve essere severissimi. Sempre.