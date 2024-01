Disperazione e speranza nel quadro politico attuale

Anno nuovo ma vecchi vizi per i politici nostrani. Che si guardi alla classe politica di governo o a quella d’opposizione, il quadro è sempre lo stesso, quello della desolazione.

Partiamo dalla presidentessa Giorgia Meloni

Aveva urlato e promesso di destinare i proventi della tassa sugli extraprofitti delle banche testualmente per “finanziare i provvedimenti per sostenere famiglie e imprese di fronte alle difficoltà legate all’alto costo del denaro che non permettono spesso neanche di affrontare le spese di un mutuo”.

Di ciò, però, non vi è traccia. La Meloni, tra l’altro, viene smentita dai fatti sugli sbarchi clandestini, sulle accise della benzina e sul caro vita. Sembrava ieri quando girava video dove prometteva l’esatto contrario di quello che fa, invece, da quando è al governo. Nel frattempo, tra un rincaro di bollette e l’aumento di precarietà, la underdog ha firmato il nuovo patto di stabilità. La stampa amica del governo parla di successo dell’Italia. Confesso i miei limiti: cosa c’è da esaltare in un patto che impone di tagliare ben 13 miliardi di spesa pubblica all’anno? Nella migliore delle ipotesi continueremo ad avere una sanità al collasso, una scuola allo sbando e una giustizia diventata riserva per ricchi.

L’opposizione

Con un quadro simile, i sondaggi dovrebbero premiare le forze all’opposizione ed invece Pd e M5S si combattono la leadership dell’alternativa con percentuali al di sotto del 20%.

Elly Schlein doveva essere la donna del rilancio della sinistra; francamente la trovo un’ancora alle ambizioni di chi intende creare un partito in grado di dare risposte concrete alle fasce deboli della società e a chi vuole un mondo più giusto.

Il M5S continua ad essere schiavo di quello che è stato ma non sarà mai più. Fino a quando nel suo interno continueranno ad avere peso figure del passato come nei migliori partiti tradizionali, vedi Fico, e fino a quando non ritornerà ad avere il coraggio di dire quello che in passato aveva urlato in piazza come “No all’euro!” e “No alla Nato!”, la vedo dura per chi sogna una rivoluzione pacifica in grado di abbattere il muro del sistema finanziario che muove le fila dell’Europa e dei suoi governi.

Di Fratoianni et similia dico solo che se continuano ad essere eletti nelle fila di un partito che incarna gli interessi dell’establishment che combattono, rimarranno una contraddizione politica vivente.

Siamo di fronte, insomma, ad un bel quadro che spinge sempre di più gli italiani ad allontanarsi dalla politica e ad essere assenti alle chiamate elettorali.

La speranza

C’è, però, una speranza: prima o poi la luna di miele con la donna forte finirà. La storia insegna che gli italiani sono passati nell’arco di pochi anni dall’applaudire e osannare gli uomini forti al negare loro ogni tipo di considerazione, vedi quel tipo che credeva (e crede) d’essere il miglior statista di sempre e che non si è dimesso dopo un referendum malamente perso alla faccia della promessa fatta quando i sondaggi davano per vincente il “Shish”. Quando ciò accadrà, ci sarà uno spazio politico nuovo da colmare ed è lì che si dovranno costruire le fondamenta di una nuova repubblica.

Di recente affermato Yanis Vaorufakis

“Ci stiamo rapidamente avvicinando ad un bivio dove il nostro percorso condurrà ad un mondo che assomiglia a Star Trek, dove le macchine ci aiutano a migliorarci oppure ad una distopia come Matrix, nella quale gli esseri umani sono mero carburante che alimenta un impero delle macchine”.

Già oggi come cittadini italiani e come donne e uomini dell’umanità siamo chiamati a scegliere e ad agire di conseguenza.