Napoli, il consiglio comunale ha approvato tutte le delibere all’ordine dei lavori

La seduta è proseguita con l’esame della delibera 478 di variazione di bilancio per la disapplicazione di quote di avanzo vincolato per l’importo di circa 20 mila euro, illustrata dall’assessore Baretta. Nel dibattito la consigliera Iris Savastano (Forza Italia) ha chiesto maggiori dettagli sulle voci di spesa della tabella allegata alla delibera e Salvatore Guangi (Forza Italia) ha chiesto il perché della mancata spesa di fondi per la Municipalità 8. Nella replica l’assessore Baretta ha chiarito che le somme oggetto della delibera sono quelle non utilizzate nell’anno per diversi motivi e riferite a vari progetti che vengono spostate ad altra voce di spesa.

La delibera è stata approvata a maggioranza con 16 voti favorevoli e due astensioni

L’assessore Cosenza ha illustrato la delibera 485 sulla variazione di bilancio per l’istituzione di un capitolo di entrata e di spesa per l’importo di circa 1 milione e 700 mila euro per l’acquisto e la manutenzione di mezzi necessari al soccorso della popolazione civile. Il presidente della commissione Protezione civile Gaetano Simeone ha espresso soddisfazione per la delibera, Salvatore Guangi ha chiesto maggiori informazioni sul modo in cui queste risorse saranno spese, Iris Savastano ha chiesto una specifica delle spese, Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha espresso apprezzamento perché si eleva il livello della protezione civile comunale e Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha annunciato voto favorevole. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione dei gruppi Maresca e Forza Italia e dei consiglieri Clemente e Lange. La delibera 481 sulla variazione di bilancio che istituisce un capitolo di entrata e di spesa per l’importo di circa 1 milione e 200 mila euro, risorse che saranno utilizzate insieme alla Municipalità 3 per attività nell’ambito del progetto PITER (Percorsi di Inclusione, Innovazione Territoriale ed Empowerment del Rione Sanità). Dopo la relazione dell’assessora Chiara Marciani, che ha illustrato i dettagli del progetto, sono intervenuti numerosi consiglieri.

Effetto positivo

Il presidente della commissione Giovani Luigi Musto ha ricordato l’effetto positivo che questa delibera avrà sui ragazzi della Sanità, Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha anticipato il voto favorevole per la qualità della proposta, Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) si è detto molto soddisfatto, ricordando che il progetto PITER partí nel 2018 quando la Sanità era un territorio diverso da oggi, Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha condiviso il giudizio positivo per un progetto che ha contribuito a cambiare il territorio della Sanità, Rosario Palumbo (Insieme per Napoli Mediterranea Italia) ha lodato il lavoro dell’assessora Marciani, Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha ricostruito la genesi della delibera ed espresso soddisfazione per un percorso virtuoso che è stato costruito insieme a tutte le forze positive del territorio, Salvatore Guangi (Forza Italia) ha definito egregio il lavoro di recupero dei fondi per la Sanità, invitando però a reperire risorse per tutti gli altri quartieri della città, Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha ricordato che questo progetto nasce per la Sanità su decisione del Ministero dell’interno ed è auspicabile ve ne siano analoghi per altri territori, Alessandra Clemente (Misto) ha ringraziato chi ha portato avanti il progetto, tra cui l’associazione Genny Cesarano, che incide sulla prevenzione della devianza giovanile, Flavia Sorrentino (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha annunciato voto favorevole e sottolineato quanto sia importante che questo progetto si rivolga alla fascia di età dai 14 ai 18 anni con un taglio professionalizzante, Nino Simeone (Misto) ha chiesto il motivo per cui non siano stati utilizzati gli stessi strumenti di questa delibera per assegnare i biglietti delle partite del Napoli ai ragazzi dei territori più disagiati, Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha ringraziato per questa delibera molto importante.

La delibera è stata approvata all’unanimità

L’assessore Pier Paolo Baretta ha illustrato la delibera 495 relativa a una variazione di bilancio che assicura la copertura finanziaria per interventi di riqualificazione e risanamento conservativo su immobili di proprietà comunale atti a rigenerare il tessuto immobiliare di proprietà comunale, compresi immobili da destinare a sedi istituzionali, per un importo complessivo di 3.500.000 euro. Apprezzamento per la delibera è stato espresso dal consigliere Massimo Cilenti ( Napoli Libera). Rosario Andreozzi ( Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha annunciato il suo voto favorevole ,ma ha criticato il ricorso eccessivo alle delibere adottate con i poteri del Consiglio, che limitano la possibilità di intervento dei consiglieri su documenti così importanti . Gli interventi previsti dalla delibera rispondono a bisogni importanti della città che si attenevano da tempo , ha dichiarato Luigi Carbone ( Napoli solidale Europa verde Difendi la città ), che ha annunciato voto favorevole. Queste risorse, ha spiegato Baretta, derivano da una operazione di reperimento, nei vari servizi, dei fondi non utilizzati, l’intenzione è proseguire in questa direzione per garantire sempre la manutenzione e il recupero del patrimonio comunale. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Guangi (Forza Italia). Approvata a maggioranza, con il voto contrario di Guangi, la delibera 496 di variazione di bilancio per la rimodulazione del prestito BEI e per la compensazione/adeguamento prezzi materiali DL 50/22 – Linea 1 metropolitana di Napoli — tratta Centro Direzionale — Capodichino interventi di impermeabilizzazione dell’adiacente galleria della Circumvesuviana. Illustrato dall’assessore Edoardo Cosenza. All’unanimità, invece, è stata approvata la delibera 493 per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1° settembre al 31 ottobre 2023 per l’importo di € 2.095.259,31.. Stesso esito per le delibere 494, che prevede la realizzazione di progetti per attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo e la delibera 500, illustrata dall’assessore Cosenza, che destina risorse al completamento, sistemazione e riqualificazione del belvedere del Monte Echia e la realizzazione dell’ ascensore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, prevista per la primavera del 2024.

Unanimità

Approvata alla unanimità anche la delibera 501 di variazione al bilancio per destinare 2 milioni di euro al progetto “Napoli Contemporanea” , in seguito alla ammissione a finanziamento per i fondi POC Campania 2014/2020. Approvata a maggioranza con l’astensione del consigliere Lange la delibera 508 di variazione di bilancio per l’applicazione di una quota di avanzo vincolato per l’importo di circa 2 milioni 310 mila euro a finanziamento di interventi di competenza dei servizi Grande Progetto Unesco, Ciclo integrato delle acque e tutela del mare, Protezione civile. Ultima delibera approvata la 517 di variazione di bilancio per l’iscrizione nella annualità corrente delle risorse per l’adeguamento prezzi trasferite dal Ministero delle infrastrutture per le istanze presentate ad aprile 2023 dal servizio Grande Progetto Unesco per le progettualità necessarie al recupero del complesso Annunziata Ascalesi e del complesso dei Girolamini. Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo, Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) ha ricordato come il problema dell’adeguamento dei prezzi riguardi tutti i progetti per cui questo tipo di delibere sarà sempre più frequente, Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha sottolineato come sia impossibile prevenire le variazioni di prezzo che possono intervenire sull’importo complessivo di un lavoro, assicurando il voto favorevole del gruppo, per Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) questa delibera segna il momento conclusivo di un percorso che non può non essere sostenuto per l’importanza dei beni monumentali interessati, Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha invitato la Giunta a decidere se il progetto Unesco deve continuare e in quali strade, perché in questo caso sarebbe necessario impedire in esse l’accesso a persone e mezzi per consentire lo svolgimento dei lavori. La delibera è stata approvata all’unanimità Il consigliere Andreozzi ha poi proposto il rinvio degli ordini del giorno iscritti all’ordine dei lavori alla prossima seduta, proposta approvata dall’Aula all’unanimità. La seduta è stata quindi sciolta.