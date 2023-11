Crosetto: “Stiamo preparando una legge per far tornare festa nazionale il 4 novembre”

“È in corso di elaborazione una nuova legge per riportare il 4 novembre a festa nazionale. Guardiamo a questo provvedimento come un atto di civiltà”. Questo uno dei passaggi del discorso tenuto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità nazionale-Giornata delle forze armate a Cagliari.

“NO DISMISSIONE POLIGONI IN SARDEGNA, PRESTO INDENNIZZI A PESCATORI”

“La Sardegna ha dato tanto alla difesa e c’è un rapporto con le forze armate che va avanti da decenni. La Sardegna è uno dei pilastri cui cui abbiamo fondato l’unità e la Repubblica. Qui ci sono molte servitù militari e molti poligoni. C’è un grande rispetto delle forze armate per questa terra e c’è all’orizzonte nessuna dismissione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità nazionale-Giornata delle forze armate a Cagliari. “Gli indennizzi ai pescatori?- ha aggiunto- Mi dicono tra qualche settimana”.

“TUTTO IL MONDO LAVORA CONTRO ESCALATION, DA PAESI ARABI A USA”

“Un’escalation? Stiamo facendo di tutto per evitarla e devo dire non solo l’Italia ma tutto il mondo. Io non ho mai visto una tale comunità di intenti tra Occidente e Paesi arabi. Gli Stati Uniti sono quelli che si stanno muovendo più di tutti. Ma si stanno muovendo anche Paesi arabi che magari non si parlavano da anni. Tutti per cercare di fermare l’escalation. Quindi se si può essere ottimiati cerchiamo di esserlo”, dice ancora Crosetto da Cagliari. “La difesa deve prepararsi a tutti gli scenari – ha comunque precisato- quando fai il ministro e ti occupi della sicirezza della nazione devi pensare ad ogni scenario che possa trovarsi davanti a te e prepararti”.

“CROSETTO: “EVITARE NUOVA LEPANTO O GUERRA CIVILTÀ TRA OCCIDENTE E ISLAM”

“Compito primario delle Forze armate è la difesa della pace, in patria come all’estero. È una sfida complessa. Oggi è importante impedire che ciò che che accade in Israele e Gaza scateni una nuova Lepanto o possa scatenare una guerra di civiltà tra occidente e Islam. Ma compito delle Forze armate è anche quello di difendere la democrazia di fronte a teocrazie sempre più pericolose”, ha detto il ministro Crosetto durante le celebrazioni per Forze armate a Cagliari.

Fonte: agenzia dire