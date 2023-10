Firenze, torna BiblioVerdeArtePassi

Passeggiare in città, conoscere i servizi delle biblioteche e il patrimonio artistico della città coniugando la promozione di corretti stili di vita, il mantenimento e il miglioramento della salute, contrastando la sedentarietà e ampliando i benefici legati al benessere psicofisico: questi gli obiettivi di BiblioVerdeArtePassi, la rassegna di trekking urbano organizzata dal Comune di Firenze.

L’iniziativa, giunta al decimo anno, vuole per altro condurre il pubblico a scoprire le opere di street art presenti sul territorio grazie alla collaborazione con la galleria internazionale di arte urbana Street Levels Gallery.

La partecipazione alle passeggiate è gratuita su iscrizione

Per iscriversi è necessario mandare una mail a artepassi@comune.fi.it indicando: cognome e nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico entro le ore 12 del giovedì che precede la camminata. Tali dati, trattati ai sensi del Regolamento Privacy EU 2016/679, servono ai fini della copertura assicurativa.

Ogni passeggiata è riservata a un massimo di 50 persone.

Le liste dei partecipanti sono stilate in base alla data di iscrizione.

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Il progetto, realizzato dal Servizio Sport con finanziamento PON METRO 2014 – 2020, è promosso dalla Società della Salute di Firenze, Comune di Firenze e Azienda USL Toscana Centro con la collaborazione tecnica della Uisp Comitato Territoriale di Firenze e Street Levels Gallery. Ha collaborato il Servizio Statistica del Comune di Firenze.

I percorsi delle prossime passeggiate

Sabato 21 ottobre

“Arte pubblica nelle scuole”

Ritrovo e partenza: ore 10 Biblioteca Buonarroti, Viale Guidoni, 188

caratteristiche: percorso facile e pianeggiante

lunghezza: circa 5 km

Itinerario

A (Biblioteca Buonarroti) > viale Guidoni > via Barsanti > via Carlo del Prete > via del Terzolle > Istituto Tecnico e Professionale Leonardo da Vinci

B (Murale di Mrfijodor) > Parco del Terzolle > via Mariti > via del Ponte di Mezzo > via Mariti > viale Redi > via di Novoli

D (Parco San Donato) > viale Guidoni

E (Biblioteca Buonarroti)

Sabato 4 novembre 2023

“Geometria della natura”

Ritrovo e partenza: ore 10 BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3A

Caratteristiche: percorso facile e pianeggiante

Lunghezza: circa 4 km

Itinerario

A (BiblioteCanova) > via Chiusi > piazzetta Sansepolcro

B (Murale “Tra terra e cielo” di Nian) > via Gubbio > via dell’Argingrosso

C (Parco dell’Argingrosso)

D (Giardini Santa Maria a Cintoia) > via Canova > via Signorelli > via Simone Martini > Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”

E (Murales di Peeta e di EDFcrew) > via San Bartolo a Cintoia > via dei Bassi > via del Saletto > Parco del Saletto > via Canova > via Chiusi

F (BiblioteCanova)