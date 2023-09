De Magistris: “Non ci vuole Sherlock Holmes per investigare nelle stanze dove è ritornato il puzzo del compromesso morale”

Quando ero sindaco dovemmo nostro malgrado predisporre una stanza del Comune destinata a personale della corte dei conti che era di casa nei nostri uffici e di questo ne eravamo lieti per il piacere di convivere con loro non avendo nulla da nascondere. Oggi sembra invece che la politica al Comune di Napoli possa fare di tutto senza che consiglieri comunali e giornalisti (tranne rare eccezioni) dicano nulla e ovviamente nulla è dato sapere, in un silenzio assordante, di eventuali azioni di controllo di organi delle istituzioni che andrebbero svolte su fatti che lasciano esterrefatti, mentre nel nostro caso leggevamo tutto sui giornali finanche delle inchieste più bizzarre.

Silenzio assoluto

Silenzio assoluto, poche voci dissonanti, il popolo però mormora. Voci di popolo, voci di Dio. Conflitti di interessi di assessori talmente accecanti che ci vogliono le lenti da sole per non essere abbagliati, ma nonostante ciò nessuno sente e vede, consulenze a persone vicine al sindaco Manfredi, soldi a cascata nella lottizzazione degli incarichi, solo per l’Albergo dei poveri ammontanti a circa 1 milione di euro, affidamenti diretti più che discutibili al Comune e in città metropolitana. Non ci vuole Sherlock Holmes per investigare e comprendere quello che accade nelle stanze dove è ritornato il puzzo del compromesso morale, basta anche solo consultare documenti pubblici. Durante il nostro governo se respiravamo troppo per prendere fiato per il troppo lavoro rischiavamo l’accusa di danno erariale per consumo di ossigeno, adesso tutto sembra passare in cavalleria. Quando nulla si muove…Ucci Ucci sento odor…