Domenica la finalissima di Miss Ciociaria a Frosinone

Domenica 3 settembre Frosinone ospiterà la finalissima di Miss Ciociaria, concorso giunto all’edizione numero 48, in piazzale Vittorio Veneto, a partire dalle 21. L’evento, patrocinato dal Comune di Frosinone, assessorato al centro storico – Frosinone Alta, vedrà la presenza di personalità dello spettacolo, oltre che della banda musicale di Ceccano di Adamo Bartolini con il gruppo Cheerleader Ceccano-Frosinone di Cristina Bartolini. In scaletta anche il conferimento del premio nazionale Ciociaria sezione Tony De Bonis e i défilé (anche in versione baby) per conoscere le nuove tendenze di stile.

Ospiti

Presenta la serata Laura Delli Colli. Presidenti di giuria, “The king of paparazzi” Rino Barillari e Antonella Mastrosanti. Gemini e Marc ospiti della serata.

“Il centro storico di Frosinone, con la bellissima piazza Vittorio Veneto, costituirà la cornice ideale per la finalissima di Miss Ciociaria che, grazie al grande lavoro profuso dagli organizzatori, offrirà un riuscito mix di bellezza, musica, danza e moda”, ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa.