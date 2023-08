Esodo di Ferragosto, bollino nero: code chilometriche, 3 ore di attesa al Monte Bianco

Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto.

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ rallentamenti e code agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia dove si registrano tempi di attesa di circa tre ore.

Le previsioni indicavano il “bollino nero” per il traffico verso la Francia al traforo del Monte Bianco. E l’esodo per il Ferragosto ha confermato le previsioni: dal primo pomeriggio di oggi, per andare in Francia l’attesa è di tre ore. Per evitare code in galleria sull’autostrada A5, è obbligatoria l’uscita al casello di Morgex: i veicoli devono proseguire sulla statale 26. Le previsioni di traffico danno due ore di attesa fino alle 23; “bollino nero” anche domani dalle 14 alle 22, e lunedì dalle 17 alle 19.

LE CODE CHILOMETRICHE IN AUTOSTRADA

Questa la situazione alle ore 18 del 12 agosto, stando ai bollettini di Autostrade per l’Italia.

Coda di 2 km tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per Traffico Congestionato

Coda di 5 km tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone per Traffico Congestionato Entrata consigliata verso Napoli: Valmontone. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Nodo A1/A24 Roma-Teramo.

Coda di 2 km tra Valmontone e Bivio A1/Diramazione Roma sud per Traffico Congestionato

Coda di 3 km alla barriera di Milano sud per traffico intenso.

Coda di 2 km tra San Cesareo e Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA per Traffico Congestionato Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Valmontone su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da G.R.A.: San Cesareo.

Coda di 2 km tra Como Monte Olimpino e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera

Coda di 8 km tra Arenzano e Albisola per incidente Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano.

Coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso.

Fonte: agenzia dire