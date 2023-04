Roma, il Sindaco inaugura le Giornate della Protezione Civile

La Protezione Civile di Roma si racconta per far conoscere struttura, attività, volontariato e progetti di sicurezza che vengono attuati sul territorio.

Grande iniziativa

La grande iniziativa è stata inaugurata sabato 15 aprile, alla presenza del sindaco Gualtieri e del noto conduttore televisivo Flavio Insinna. Causa maltempo la maggior parte delle attività sarà concentrata nella giornata di domenica. Dalle 9.30 alle 19.30 incontri, attività didattiche e percorsi esperienziali, distribuzione di materiali e dimostrazioni pratiche di intervento degli operatori (qui il programma). All’iniziativa partecipano anche i Vigili del Fuoco provenienti da tutta Europa.

Saranno presenti il sindaco Roberto Gualtieri, il direttore del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano e Flavio Insinna che ha girato un video per invitare i cittadini a partecipare all’iniziativa.

“Quella al Circo Massimo è una iniziativa importantissima che vuole far conoscere a tutti i cittadini il ruolo che ogni giorno, in ogni stagione e in ogni occasione, svolge la Protezione Civile di Roma Capitale forte dell’apporto delle migliaia di suoi volontari” dice il sindaco Gualtieri. “Un lavoro al servizio della sicurezza di tutti noi – ha proseguito – e che, come cittadini, dobbiamo sostenere attraverso comportamenti responsabili e, come istituzioni, investendo concretamente sulla prevenzione, anche in considerazione dei mutamenti climatici che favoriscono eventi sempre più imprevedibili ed estremi. Ecco perché – ha concluso il primo cittadino – Roma Capitale sta ad esempio investendo con forza sulla manutenzione e l’espansione della rete degli idranti e sul rafforzamento della flotta dei mezzi di spegnimento, con l’acquisto previsto di 5 nuovi veicoli attrezzati per fronteggiare gli incendi”.

Memoria

“Siamo in molti ad aver ancora scolpite nella memoria le immagini dei giovani angeli del fango e dei volontari che in maniera spontanea e non organizzata, andarono a soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto in Irpinia” – ricorda il direttore della Protezione Civile di Roma, Giuseppe Napolitano –. “Oggi il volontariato è organizzazione e professionalità, accanto allo spirito solidaristico. A questi volontari dobbiamo avvicinare i giovani e dobbiamo cercare di infondere nei nostri concittadini la consapevolezza dei rischi e il desiderio di partecipazione. Siamo tutti Protezione Civile – ha concluso – questo è il messaggio che vogliamo diffondere in queste due giornate; in “tempo di pace” diffondiamo la cultura dell’autoprotezione, perché la fragilità dei nostri territori ci ricorda che le emergenze sono sempre dietro l’angolo”.

Gli spazi e le attività

Negli spazi del Circo Massimo, circa 2mila volontari delle 82 Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che operano in convenzione con l’Amministrazione Capitolina animeranno le quattro aree tematiche costituite dai rischi più comuni di protezione civile, mostrando la loro capacità organizzativa e diffondendo la cultura dell’autoprotezione. Istituzioni e volontariato, insieme, promuovono la conoscenza dei rischi e illustrano i possibili comportamenti responsabili da adottare, con l’obiettivo di far crescere la resilienza della comunità. Numerose le attività dedicate a bambini e ragazzi. Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.

Grazie alla collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona, sarà attivo un servizio di traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), a cura della cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio. Gli interpreti saranno presenti all’evento, all’interno delle due sale conferenze e all’ingresso (lato via dell’Ara Massima di Ercole) nel gazebo accoglienza del Sistema Protezione Civile.

Alcuni dati sull’attività della Protezione Civile di Roma Capitale

Ogni anno oltre 5000 a Roma gli interventi in occasione di eventi, tanto in casi di emergenza quanto per prevenzione: incendi, allagamenti causati da eventi meteorici estremi, sorveglianza dei bacini idrografici della Città, frane, interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, lavoro sulle alberature in caso di vento; inoltre supporto ai bisogni di assistenza alla popolazione o di assistenza alloggiativa e soccorso. La Protezione Civile di Roma Capitale interviene sia in occasione di grandi eventi ricorrenti, ad esempio per il concerto del 1° maggio, sia di straordinari, come nel caso delle recenti esequie di Papa Benedetto XVI.

La Sala Coordinamento e Intervento Operativo – che coordina gli interventi sul territorio per le emergenze locali; quelli svolti in prima persona dal personale del Dipartimento, ma anche quelli delle altre strutture operative, quali la Polizia Locale o il Centro Emergenza Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, con proprio personale e con l’indispensabile supporto dei volontari a servizio della collettività – è impegnata H24, per 365 giorni l’anno.

Nel 2022 la sola Campagna di Antincendio Boschivo ha visto effettuare ed eseguire, nel periodo tra il 15 giugno ed il 30 settembre, 589 interventi di spegnimento, in concorso con i Vigili del Fuoco. Ogni anno, sono mediamente 500 le situazioni che attivano i volontari per intervenire a drenare piccoli e grandi allagamenti, mentre almeno in 20 grandi eventi di rilevante impatto locale, istituzioni e volontariato sono dispiegati per contribuire a facilitarne la buona riuscita.

Sostegno

L’iniziativa si tiene col sostegno del Dipartimento nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia di Protezione civile regionale, oltre che con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ares 118, dell’Anci e dell’organizzazione internazionale “Save the Children”.