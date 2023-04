La Birreria, spettacolo di magia e giochi con le uova di Pasqua

Dolciumi e magie, entra nel vivo il calendario delle attività di Pasqua nel Centro Commerciale “La Birreria”, nel quartiere napoletano di Miano. Sul palco i beniamini dei più piccini: gli ospiti Magic Pilly e il mago Massimo Bonzai; poi, i laboratori creativi e l’apertura di un uovo gigante con lancio della sorpresa finale.

Ricco di sorprese belle e divertenti il programma dedicato ai più piccoli

Primo appuntamento in piazza Madonna dell’Arco martedì 4 aprile: alle ore 11 avrà inizio lo spettacolo con Magic Pilly e il mago Massimo Bonzai, destinato agli alunni delle scuole “Salvo D’Acquisto”, “Rodari-Moscati”, “Ettore Carafa” e “Verde Giardino”. Un’ora e mezzo di divertimento assicurato nel mondo fantastico di bolle di sapone, buffi esperimenti di sparizioni e pupazzi parlanti in cui i 300 piccoli saranno coinvolti, anche sul palco, per mettersi alla prova con le loro abilità e per attivare la loro curiosità. Un momento di condivisione super divertente, per restare tutti insieme a bocca aperta di fronte alla performance più strabiliante.

Due maghi

Prima di assistere all’esibizione dei due maghi, i bimbi faranno merenda con graffe e succhi di frutta all’aperto, negli spazi del parco urbano restituito al quartiere grazie alla riqualificazione degli spazi, e parteciperanno al momento della benedizione col parroco della vicina chiesa.

Si continua con gli appuntamenti giovedì 6 aprile, dalle ore 17 alle ore 20, col laboratorio “Crea il tuo biglietto di auguri”. Sabato 8 aprile, dalle ore 17, (prima della chiusura del centro commerciale per il riposo di domenica e lunedì dell’Angelo), il divertimento sarà assicurato dalla baby dance e dalla postazione del truccabimbi. Chiude la serie di appuntamenti, alle ore 19, l’attesa apertura dell’uovo gigante nella galleria de “La Birreria”. Trenta chili di goloso cioccolato che riveleranno una fantastica sorpresa. Il gioco verrà assegnato alla fortunata bimba o al fortunato bambino attraverso “il lancio della sorpresa”, a fine cerimonia di apertura dell’uovo.