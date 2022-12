Mercatini di Natale in Piazza della Balduina, SenzaBarcode e SBS portano i libri tra gli stand l’otto dicembre

Il secondo appuntamento per gli scrittori della scuderia di SBS Comunicazione è per giovedì 8 dicembre. La festa dell’Immacolata, che segna anche il primo giorno dei festeggiamenti natalizi, sarà all’insegna della mostra mercato a cura dell’Associazione Il Bagatto.

SenzaBarcode e SBS Comunicazione, nuovamente ospiti, saranno presenti con un meraviglioso programma dedicato agli appassionati di lettura e quanti sceglieranno un libro come strenna da mettere sotto l’albero.

Alle 11.30 si apre il ciclo di presentazioni

Alle 11.30 si apre il ciclo di presentazioni con Marco Costantini e il suo nuovissimo L’angelo di stoffa, una storia emozionante, di famiglia e di amicizia. Dove la figura calda e rassicurante dei nonni si abbraccia a un piccolo angelo di stoffa. Nella cornice del Natale. Pubblicato da SBS Edizioni, in commercio da ottobre 2022, il libro è già stato selezionato per la vetrina nazionale di Casa Sanremo Writers. Marco sarà al Palafiori il 8 febbraio.

Alle 15 c’è Circe, una metamorfosi inaspettata di Alessandra Muschella edito da Argentodorato. La storia, inaspettata, sa essere saggia, profondamente saggia nella sua semplicità: dimostra come l’intensità possa essere trovata dentro ogni aspetto, anche quello più tragico, della vita di ognuno.

Alle 17 lo spazio dedicato ai lettori più adulti, è la volta di Dario Pasquali e il suo ultimo libro Wuthering winds edito da Robin. La storia di un padre e un figlio, che nel presente sono un uomo anziano, il padre, che deve affrontare i suoi ultimi giorni di vita e un giovane, il figlio, che decide di stare accanto a suo padre, mentre lui stesso è ancora alla ricerca di un suo vero posto nel mondo… Dario Pasquali sarà a Casa Sanremo Writers il 10 febbraio.

Presso lo stand di SenzaBarcode (www.senzabarcode.it) e SBS Comunicazione (www.sbscomunicazione.it) sarà inoltre possibile incontrare Margherita Bonfilio, poetessa con il suo Il vaso di Pandora per CTL Editore. La sua opera sta ricevendo diversi premi, non ultimo quello come migliore copertina e sarà al Palafiori l’otto febbraio.

“Saranno tanti i libri e gli amici che ci seguiranno alla Balduina”, racconta Sheyla Bobba per SenzaBarcode e SBS. “Stare in piazza con i nostri libri è diventata ormai una piacevole e fortunata consuetudine. Vi aspettiamo anche per brindare alla fine di ogni presentazione”.

Alessandro Russo, per l’Associazione Il Bagatto, da sempre attento a offrire una parte culturale nei suoi eventi, ci tiene a “ringraziare le Amministrazioni locali che ci sostengono, ma specialmente il quartiere che popola sempre numeroso i mercatini”.

Per informazioni sull’esposizione dei libri Sheyla Bobba 3456048479, per il resto del mercatino Alessandro Russo 338 965 7690.