Frosinone, proseguono gli interventi di pulizia in tutta la città

Il calendario di interventi su tutto il territorio comunale, per valorizzare decoro e ornato urbano, prosegue senza sosta, così come predisposto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

Interventi

“Gli interventi, realizzati dall’impresa specializzata con il coordinamento dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, avvengono senza sosta, per garantire igiene e manutenzione del patrimonio verde in tutta la città – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Alle operazioni già programmate, si aggiungono quelle che vengono effettuate a seguito di segnalazioni. Tra queste, rientrano le indicazioni dell’assessore Rossella Testa per il centro storico e del consigliere Anselmo Pizzutelli per lo Scalo”.

Calendario

“Nei giorni scorsi – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – il calendario di attività di pulizia, igiene e cura degli spazi verdi, che comprende tutto il territorio comunale, ha previsto gli interventi nel parco di piazza Romita, nell’area della fontana monumentale De Carolis e della scuola primaria di Madonna della Neve (I comprensivo), unitamente alle operazioni di pulizia, taglio erba e sistemazione delle aree in via Cesare Terranova e, in via Puccini, per gli spazi di pertinenza della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Pietrobono’ (II comprensivo)”.



var url408908 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=408908”;

var snippet408908 = httpGetSync(url408908);

document.write(snippet408908);