Meloni: “Il RdC non può essere vitalizio. Il Governo durerà a lungo”

“Sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una Nazione come l’Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia. Non mi sono mai illusa, anche se rispetto a Draghi posso contare su una maggioranza chiara, un programma comune e un mandato popolare. Perché nel nostro ordinamento una persona sola non può fare la differenza: serve la squadra“. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ oggi in edicola. La presidente del Consiglio è fiduciosa sulla tenuta dell’esecutivo che guida: “Per questo so che questo Governo durerà a lungo, anche perché l’Italia ha pagato per troppo tempo l’assenza di stabilità”.

RdC non è un vitalizio

Nell’intervista al quotidiano, la premier tratta vari argomenti, a partire dal contestato stop al reddito di cittadinanza. “A me non risulta che gli alleati consigliassero maggior cautela, sulle mie proposte ho trovato piena condivisione. Tutti sanno che io ho sempre contestato il principio del reddito di cittadinanza, ma mi pare che fossero d’accordo anche molti altri. Vedere il Pd, che votò contro l’istituzione del reddito, oggi scendere in piazza per difenderlo dimostra la strumentalità di certe posizioni“.

Per Meloni “il reddito non è stato utile a contrastare strutturalmente la povertà e non ha funzionato come strumento di inserimento nel mercato del lavoro. Al M5S vorrei chiedere se quando lo hanno istituito lo immaginavano come una sorta di vitalizio da percepire dai 18 anni fino alla pensione. Se la risposta è sì, io non sono d’accordo. Se la risposta è no, visto che ci sono persone che lo prendono da anni e non hanno mai trovato lavoro, dimostra che non ha funzionato. Noi distinguiamo tra chi non può lavorare e va assistito e chi invece può lavorare e va accompagnato verso un’occupazione”.

Coesione

Gli interventi sul reddito di cittadinanza sono contenuti nella Manovra 2023, che dopo essere stata discussa e approvata in Cdm passerà al Parlamento per l’esame e l’ok finale. La premier non teme stravolgimenti: “Francamente non lo credo. Abbiamo corso contro il tempo per dare al Parlamento la possibilità di esaminare approfonditamente la Manovra. Possono arrivare certamente norme migliorative, non solo dalla maggioranza ma anche dall’opposizione. Escludo che venga stravolta: sono anzi stata colpita dalla coesione nel Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di Bilancio – sottolinea Meloni – E come si sa in Cdm siedono tanto il segretario della Lega quanto il coordinatore di Forza Italia. Stravolgere la Manovra significherebbe delegittimarli”.

Fonte: agenzia dire



