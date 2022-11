Roma, week end di controlli tra Piazza Bologna e Trastevere

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione generale di reati e fenomeni di degrado nell’ambito della c.d. “Movida” nelle zone di piazza Bologna e Trastevere, così come pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Bruno Frattasi.

Oltre le consuete pattuglie in uniforme

Oltre le consuete pattuglie in uniforme sono state impiegate anche pattuglie in borghese, pattuglie con alcol test e sono stati svolti maggiori controlli sull’abuso di alcol e droga.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato 169 persone e 73 veicoli.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno denunciato a piede libero un 25enne romano sorpreso alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito e segnalato due persone all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

A tarda notte, i Carabinieri sono dovuti intervenire anche in un’abitazione nei pressi di piazza Bologna dove erano stati segnalati, da più chiamate giunte al 112, musica ad alto volume e schiamazzi. All’interno i Carabinieri hanno identificato 41 giovani che, causa pioggia, si erano radunati a festeggiare in casa di una 25enne, sanzionata per la violazione dell’articolo 12 del regolamento urbano (diffusioni sonore e disturbi oltre orari consentiti).