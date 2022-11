Milano, torna Balconiamo l’appuntamento che renderà la città più verde e colorata

Dopo il successo della scorsa edizione, domani, sabato 5 novembre, dalle 10 alle 17 torna Balconiamo 2022, che per la prima volta si svolgerà in piazza Frattini. L’iniziativa è ideata da CIA Agricoltori Milano in collaborazione con Asselor, l’associazione dei commercianti Lorenteggio-Foppa con il patrocinio dal Comune di Milano.

Cura delle piante

Un appuntamento aperto ai milanesi di ogni età che ha l’obiettivo di promuovere la cura e il riconoscimento delle piante e dei fiori, oltre a proporre una nuova estetica della città poiché ogni balcone, davanzale o terrazzo fiorito contribuisce a rendere Milano più bella e colorata oltre a incrementarne la biodiversità presente in ogni quartiere.

“Grazie a iniziative come questa che vedono insieme le persone, l’Amministrazione, l’associazione dei commercianti di quartiere e gli agricoltori, diamo vita ad un nuovo modo di valorizzare i nostri quartieri attraverso momenti di condivisione di buone pratiche”. Così l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi, che prosegue: “Un appuntamento che vorremmo riuscisse a comunicare l’importanza del prendersi cura del verde, a cominciare da quello dei propri balconi e davanzali: un modo di contribuire, anche con piccoli gesti quotidiani, a rendere Milano più verde e più bella. Essere parte attiva del cambiamento che dovremo imprimere sempre più velocemente alle nostre città è bello e importante. Sabato i milanesi potranno ricevere consigli e suggerimenti pratici da numerosi esperti agricoltori e vivaisti che per tutta la giornata saranno a disposizione dei cittadini e cittadine”.

Paola Santeramo, direttore di CIA Centro Lombardia, commenta

“CIA Agricoltori italiani ha a cuore l’ambiente e il benessere delle persone, ci piace perciò l’idea di aiutare a rilanciare un quartiere della città attraverso attività che stimolino la diffusione del verde nelle case, sui balconi e negli ambienti comuni come i cortili. Coltivare il benessere è una sfida e un dovere, ma soprattutto un piacere, perché sappiamo che i cittadini apprezzano, imparano e poi mettono in pratica i nostri consigli”.

Per tutto il giorno in piazza Frattini gli abitanti del quartiere e non potranno ascoltare, dalla viva voce di esperti, agronomi e professionisti del verde, tanti consigli utili su come prendersi cura del proprio verde domestico, a cominciare dalla scelta delle piante giuste, della corretta esposizione e della quantità di acqua. Necessarie nozioni fondamentali per garantire una lunga vita alle piante, specialmente in contesti urbani.



var url390679 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=390679”;

var snippet390679 = httpGetSync(url390679);

document.write(snippet390679);