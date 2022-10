Tecnoeleva, noleggio piattaforme aeree e macchinari industriali: un fornitore unico di soluzioni per le imprese

Quando si parla di sicurezza sul posto di lavoro sono tanti gli accorgimenti che è necessario prendere. Oltre al rispetto delle leggi infatti, anche la scelta dei partner strategici è funzionale allo scopo. Tecnoeleva è il partner ideale per assicurare macchinari efficienti e perfettamente manutenuti, oltre a mettere a disposizione dei suoi clienti la possibilità di iscriversi ai corsi di formazione IPAF, volti a ottenere l’abilitazione alla guida degli stessi.

I servizi di Tecnoeleva

Tecnoeleva, nel corso degli anni, è diventata leader nel settore del noleggio dei macchinari industriali e professionali. L’ azienda infatti offre un’ampia gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze di molti settori e con diverse specializzazioni. È possibile noleggiare macchine e attrezzature finalizzate a vari scopi:

Sollevamento di persone (ad esempio piattaforme aeree)

Sollevamento di materiale (ad esempio gru, montacarichi, scale per traslochi e molto altro)

Attrezzature per manutenzione del verde (ad esempio trattorini, piattaforme aeree)

Attrezzature per la demolizione (ad esempio taglio del cemento armato)

Allestimento del cantiere

Attrezzature per misurazione e rilevamento relative a progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro o rilevamenti a fini statistici

Inoltre essendo centro autorizzato IPAF è possibile fare corsi di formazione e aggiornamenti sia pratici che teorici per ottenere l’abilitazione all’utilizzo delle piattaforme aeree certificati e a norma con la vigente normativa di legge. L’abilitazione all’uso delle attrezzature è un obbligo di legge.

Tecnoeleva, perché sceglierla come partner

Quando si è alle prese con grandi eventi o con costruzioni edili è bene conoscere tutti i dettagli del lavoro da svolgere. Per questo Tecnoeleva supporta le imprese attraverso la consulenza di tecnici specializzati che garantiscano i massimi standard di sicurezza e la massima operatività. Grazie all’uso di macchinari delle migliori marche del settore, dalle alte prestazioni, è possibile ridurre sensibilmente il tempo di fermo lavorando in sicurezza.

Perché utilizzare attrezzature con una corretta manutenzione

Per essere in regola con le normative sulla sicurezza sul lavoro, le aziende devono fornire ai propri dipendenti attrezzature sempre controllate e a norma. Oltre ai dispositivi di protezione individuale come caschi, guanti, occhiali e imbrachi, è importante che i macchinari utilizzati siano sempre controllati. L’utilizzo di un perforatore professionale, ad esempio, permetterà al lavoratore di essere efficace, di diminuire i tempi di lavoro e soprattutto di avere sempre il controllo sull’utensile perché progettato ad hoc per quel preciso compito. Stesso discorso si può applicare alla carotatrice ma anche al trattorino per rasare l’erba specialmente se utilizzato in grandi superfici magari con terreni sconnessi.

Questa è la realtà di Tecnoeleva, un’azienda che da 30 anni offre soluzioni a noleggio grazie all’assistenza sui macchinari e di consulenza sui cantieri. Inoltre Tecnoeleva è in grando di fornire servizi di manutenzione attraverso l’utilizzo di officine mobili, fornendo così un’assistenza capillare e soprattutto veloce.