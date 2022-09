Fondi, Azione: “Risultato importante nel panorama politico della città”

Il Terzo Polo raggiunge un risultato importante in queste elezioni nazionali ponendosi come forza importante nel panorama politico della città di Fondi e raggiungendo un interessante 5,26%, nonostante una campagna elettorale improvvisa, con il gruppo organizzativo insediato da pochi mesi.

Fondi in Azione è particolarmente contenta del risultato: “I cittadini hanno capito la qualità del messaggio di Carlo Calenda, della sua validità e hanno dato fiducia a tutti noi.

Siamo presenti nel panorama politico locale da meno di un anno ma siamo stati subito riconosciuti, per il nostro impegno e per la nostra capacità di essere propositivi, ringraziamo gli amici di Italia Viva e le civiche fondane per il loro contributo fattivo al successo del Terzo Polo, hanno riconosciuto che vi è una alternativa allo scontro stucchevole e artificioso tra destra e sinistra, ma soprattutto ringraziamo i cittadini di Fondi per la fiducia mostrata” , questa è la prima dichiarazione di Paolo de Bonis, referente a Fondi di Azione, nonché componente del direttivo Provinciale di Azione.

Tutta la squadra di Fondi in Azione ha lavorato alacremente per il buon risultato, supportando anche la squadra che si è formata a Lenola che ha avuto un risultato ancora più lusinghiero: 9,24%, creando una fratellanza che non è solo politica ma condivisione amicale, dietro i referenti Paolo de Bonis di Fondi e Luca Tribuzio di Lenola vi è una squadra composta da giovani preparati ed entusiasti, ma anche da persone meno giovani, ma lo stesso motivate e preparate, che hanno apportato saggezza e competenza alla scatenata campagna elettorale dei giovani, che sono stati la principale attenzione della proposta elettorale, non a caso i giovani sono stati protagonisti dell’incontro dedicato alla città di Fondi da parte del Terzo Polo avvenuto il 16 Agosto.

“Un primo passo importante, ci attendono nuove sfide, ma abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi, e che abbiamo i modi per proporre una alternativa alla città di Fondi, ci siamo fatti conoscere, e la gente ha apprezzato la concretezza, la preparazione, l’impegno degli aderenti di Azione, sono sicuro che è stato fatto un bel passo per costruire una alternativa amministrativa al governo della città e del Paese” dichiara un soddisfatto Paolo de Bonis, già pronto per le prossime prove elettorali.