Viterbo, allerta meteo, predisposta l’attivazione COC e controllo delle caditoie a rischio

Maltempo, in corso di attivazione il Centro operativo comunale (COC) di protezione civile. A darne notizia, a seguito dell’odierno avviso di condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento della Protezione civile, è la sindaca Chiara Frontini, che aggiunge: “In previsione di un eventuale peggioramento delle condizioni meteo è stata già allertata la struttura comunale per gli interventi necessari, tra cui il controllo straordinario e la disostruzione delle caditoie più a rischio. Invito i cittadini a usare cautela, in particolar modo durante le precipitazioni piovose più intense”.

Nel suddetto avviso del Dipartimento della Protezione civile

Nel suddetto avviso del Dipartimento della Protezione civile si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

In caso di intense precipitazioni si raccomanda alla popolazione – con particolare riferimento ai soggetti più esposti o in condizione di fragilità – di adottare tutte le cautele possibili, come ad esempio:

negli edifici evitare di stazionare nei piani seminterrati o interrati;

se si circola sulle strade evitare i sottopassaggi o comunque le zone depresse;

in caso di strade allagate evitare di percorrerle anche se lo strato di acqua sembra sottile;

evitare di ripararsi sotto alberi o altri ripari precari;

evitare l’uso di ascensori.

Per ulteriori informazioni si invita alla consultazione della sezione “cosa fare” della app di protezione civile Viterbo.

A tal proposito, si ricorda, infine, che l’app può essere scaricata tramite Google Play per i dispositivi Android, tramite App Store per i dispositivi iOS. Le notifiche possono essere attivate non appena scaricata l’applicazione (www.comune.viterbo.it ).