Festa del Buttero Contemporaneo, il 24 e il 25 settembre ai Pratoni del Vivaro

Il 24 e 25 settembre si terrà la quinta edizione della FESTA DEL BUTTERO CONTEMPORANEO #laltraequitazione promossa dalla Associazione di promozione sociale e sportivo dilettantistica Equiazione. Due giorni di festa per un evento ricco di appuntamenti per adulti e bambini con laboratori a cura di associazioni del nostro territorio e del Parco dei Castelli Romani, spettacoli equestri e caroselli con: I butteri di Cisterna di Latina, I butteri della Pianura Pontina, Cavalieri di maremma (da Vulci) e Cuor di Maremma con Federico Forci (dalla maremma toscana). E inoltre, punti ristoro solidali, stand informativi e di artigianato e la sera musica dal vivo.

Durante la festa

Durante la festa, sabato alle 15.00, è prevista anche una tavola rotonda: “Dalla tradizione i nuovi modelli di sviluppo della comunità: i Valori Della Transumanza” Una occasione di incontro con associazioni e istituzioni per discutere del territorio e di come valorizzarlo rispettando l’ambiente e le sue tradizioni. Partecipano tra gli altri: Marta Bonafoni, Consigliera Regionale Lazio – Veronica Cimino, Sindaco di rocca di Papa – Giulia Ciafrei, Vice Sindaco del Comun di Velletri – Emanuela Angelone, Direttore Parco Regionale Castelli Romani – Giacomo Tortorici, Direttore del Consorzio Sistema Castelli Romani – Antonio Volpi, organizzatore della transumanza sul tratturo Anzio Jenne – Aristide Proietti, Presidente del Comitato Monumento Naturale Lago di Giulianello.

L’idea del “Buttero Contemporaneo”

L’idea del “Buttero Contemporaneo” nasce dalla convinzione che mantenere un legame con le proprie origini e maturare un senso di sana appartenenza e di conoscenza della propria storia, sia fondamentale per vivere a pieno il presente e costruire un futuro sostenibile. Da qui la volon- tà di reinterpretare una figura professionale della nostra tradizione, quella del buttero che, in chia- ve contemporanea, diventa veicolo per: valorizzare il territorio e sua la cultura; fare esperienza dell’ambiente per conoscerlo e viverlo responsabilmente; recuperare e trasformare la cultura tradi- zionale equestre promuovendo una gestione naturale del cavallo rispettosa della sua identità; rea- lizzare un contesto protetto, non assistenziale, in cui anche i soggetti con disagio o disabilità pos- sano trovare nelle attività proposte un senso di appartenenza alla comunità.

Quello del “Buttero Contemporaneo” è un progetto che promuove un’idea nuova di sviluppo di territorio e di comunità. A partire dalla relazione tra persone, tra persone e cavalli, e tra per- sone cavalli e territorio, parla di inclusione sociale, turismo, recupero delle tradizioni, cultura, identi- tà, benessere, ambiente. La Festa del Buttero Contemporaneo è l’occasione che Equiazione ha creato per celebrarne il significato. Quest’anno la Festa avrà come filo conduttore la “transumanza” e i valori che questa tradizione rappresenta.L’ingresso è gratuito. Sarà possibile sostenere l’associazione con una libera donazione.

PROGRAMMA FESTA:

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

Ore 15: Pre-Festa del Buttero

In cammino come i transumanti in compagnia dei butteri a cavallo e dei guardiaparco alla scoperta del Parco dei Castelli Romani.

Solo per questa attività, che è a numero limitato, è necessario prenotare inviando una mail a equiazione@gmail.com

SABATO 24 SETTEMBRE

Dalle ore 10 alle ore 13: Laboratori per bambini e adulti a cura delle Associazioni Latinarchè (avvicinamento all’arte del mosaico) e Bubu7te (laboratorio creativo ispirato a Herve Tullet), e dei Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani (Lo zaino del Guardiaparco).

Ore 15: Tavola rotonda “Dalla tradizione i nuovi modelli di sviluppo della comunità: i valori della transumanza”. Una occasione di incontro con associazioni e istituzioni per discutere del territorio e di come valorizzarlo rispettando l’ambiente e le sue tradizioni

Dalle ore 16: Spettacoli equestri

Butteri Contemporanei – Il branco degli umani e dei cavalli di Equiazione insieme per uno spettacolo ricco di emozioni e divertimento.

Cavalieri Di Maremma – “Quando il lavoro diventa spettacolo…” Numeri da grandi maestri, cavalli scossi e puledri liberi, un’intera razzetta che si sposta in assoluta libertà seguendo solo il campano della madrina, a formare un vero e proprio carosello. Questo è il lavoro che con passione e rispetto portano avanti ormai da anni gli uomini dell’Associazione Cavalieri di Maremma.

Cuor Di Maremma – Federico Forci, buttero da quattro generazioni, con i suoi cavalli maremmani in libertà in uno spettacolo che unisce tradizione e teatro.

I Butteri Di Cisterna – Vestiti con cavalcature in puro stile maremmano portano avanti l’antica tradizione del territorio di Cisterna e dei suoi Butteri che nel 1890 vinsero la sfida contro Buffalo Bill.

I Butteri Della Pianura Pontina

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Dalle ore 10: SPETTACOLI EQUESTRI

SIA SABATO CHE DOMENICA SARANNO PRESENTI MERCATINI E PUNTI RISTORO (domenica no cena)