Puliamo i Pratoni dall’inciviltà: domenica 4 settembre

Una mobilitazione contro l’inciviltà, questo è il sentimento che ha mosso l’amministrazione di Velletri a organizzare una giornata ecologica ai Pratoni del Vivaro domenica 4 settembre.

In seguito ai lavori di pulizia dei fronti stradali sono infatti emersi rifiuti di ogni sorta frutto del malcostume e dell’inciviltà di quanti ancora abbandonano rifiuti lungo la celebre strada.

Nell prossime settimane, in occasione dei Campionati Mondiali degli sport Equestri, migliaia di persone attraverseranno via dei Pratoni e uno spettacolo così squallido non è degno dello standard e dell’impegno che la comunità di Velletri profonde per la gestione dei rifiuti come dimostrano tutti gli indicatori di qualità a partire dalla percentuale di raccolta differenziata, stabilmente superiore all’80%.

La giornata ecologica vuole essere una risposta all’inciviltà di una minoranza che continua a imbrattare un territorio di straordinaria bellezza ma anche una mobilitazione a favore delle tematiche ambientali che sono al centro del dibattito in questa difficile stagione.

Grazie alla collaborazione del Circolo Legambiente Artemisio ci sarà il supporto di molti volontari che ogni settimana già s’impegnano per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Immancabile il supporto logistico della Volsca Ambiente che supporterà le operazioni di pulizia con strumenti e attrezzature utili a tutti i volontari.

Per partecipare è semplice: recarsi al raduno previsto domenica 4 settembre alle ore 9:30 in via Suolo di Pirro che è lo stradone in prossimità della nuova rotatoria sita all’incrocio tra la via dei Laghi e via dei Pratoni del Vivaro. Possono partecipare liberamente le associazioni, le cittadine e i cittadini che vogliono portare il loro contributo.

Per informazioni www.comune.velletri.rm.it – 0696158252.