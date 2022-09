Roma, M5S – LcR: “Accuse di Iv a Virginia Raggi su tema smart working squallide e farneticanti”

“Le dichiarazioni con cui i consiglieri di Italia Viva accusano Virginia Raggi di aver ‘bloccato’ la loro mozione sul lavoro agile sono semplicemente deliranti.

Mentono sapendo di mentire, con l’aggravante di farlo sulla pelle dei dipendenti capitolini.

Virginia Raggi non ha bloccato proprio nulla: il M5S e la Lista Civica Raggi hanno semplicemente richiesto di posticipare la discussione alla prossima seduta – in programma fra pochi giorni – alla luce dell’assoluta inconsistenza e inadeguatezza del testo presentato dai colleghi di Iv.

Del resto, c’era da aspettarselo: parliamo di gente che non ha alcuna conoscenza in materia, non essendosi mai interessata al tema dello smart working né, tantomeno, al benessere dei dipendenti capitolini.

Dov’erano questi signori quando abbiamo lanciato la raccolta firme per chiedere la messa a regime del lavoro agile? Perché si ricordano di ‘tutelare’ i lavoratori di Roma Capitale solo a ridosso di una competizione elettorale? E perché, anziché evidenziare il totale menefreghismo dell’attuale Giunta capitolina verso il personale, attaccano in maniera del tutto pretestuosa e insensata Virginia Raggi?

Questo modo di fare campagna elettorale, volto a screditare le controparti politiche e a strumentalizzare ogni argomento ai danni dei cittadini, è quanto di più becero e possa esserci.

Questi signori farebbero bene a documentarsi prima di esporsi a figuracce del genere: scoprirebbero che Virginia Raggi ha introdotto lo smart working ancor prima dell’emergenza covid ed è stata tra le prime in Italia a ricorrere a siffatta modalità di organizzazione del lavoro.

La smettano di usare i dipendenti a fini elettorali e pensino a lavorare seriamente per il futuro del lavoro a Roma capitale. Ammesso, ovviamente, che ne siano capaci”.

