Prezzi, Coldiretti: arriva l’olio nuovo

Arriva il primo olio extravergine d’oliva del 2022/2023 con l’inizio a livello nazionale della raccolta delle olive Made in Italy in una stagione profondamente segnata dai cambiamenti climatici e dai rincari di energia e materie prime a causa della guerra in Ucraina che pesano sulle aziende, sui prezzi di vendita e sulla spesa delle famiglie.

13 settembre

L’appuntamento è per domani martedì 13 settembre, alle ore 9.30, in via XXIV Maggio 43 presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi, vengono spremute in un vero frantoio, dal vivo, le prime olive di quest’anno per vedere nascere in diretta il primo olio extravergine italiano della stagione 2022/2023 con le prime prove di assaggio degli esperti alla presenza del Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e del Presidente di Unaprol, l’associazione degli olivicoltori, David Granieri.

Nell’occasione verrà diffuso l’esclusivo report “2022, la guerra dell’olio Made in Italy” sulle produzioni degli uliveti da sud a nord del Paese e sugli effetti del caro prezzi sulla spesa quotidiana per un alimento base della dieta mediterranea che non puo’ mancare dalle tavole degli italiani.

L’evento sancisce l’apertura ufficiale della Settimana Internazionale dell’olio extravergine d’oliva in programma a Roma fino al 18 settembre. A seguire la cerimonia di apertura con la presentazione del workshop internazionale sul consumo dell’olio extravergine d’oliva alla presenza tra gli altri del Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, del Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, del Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, del Presidente Unaprol, David Granieri del Direttore Generale di Ismea, Maria Chiara Zaganelli.

SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

Sei giorni di eventi, dal workshop internazionale dedicato al consumo allo Yale International Simposium con le più autorevoli figure del mondo istituzionale, scientifico, economico, fino ai mercati di Evootrends e a percorsi di degustazione guidata per scoprire le qualità di un prodotto straordinario per gusto e salute. Questo e molto altro sarà la Settimana Internazionale dell’olio extravergine d’oliva, in programma a Roma dal 13 al 18 settembre.

Coldiretti, Unaprol, Fondazione Evo School, in collaborazione con Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Fondazione Campagna Amica, Città Metropolitana di Roma Capitale, Agenzia Ice e World Farmers Markets Coalition, saranno i protagonisti del workshop internazionale sul consumo di olio extravergine d’oliva nei primi tre giorni dell’evento.

Cerimonia di apertura

In particolare, martedì 13 alle 10.30, cerimonia di apertura della manifestazione, nell’inedita ma suggestiva cornice di Palazzo Rospigliosi, alla presenza del Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, del segretario generale Vincenzo Gesmundo, del Ministro all’agricoltura Stefano Patuanelli, del Commissario Ue per l’agricoltura, Janusz Wojciechovski, del Presidente Unaprol David Granieri. Seguiranno durante la giornata approfondimenti sul contesto internazionale dell’olio extravergine d’oliva e sul futuro del turismo dell’olio.

Mercoledì 14 invece, a partire dalle 10.30, due sessioni di approfondimento sulla visione dell’olio extravergine d’oliva nel mondo dei consumatori e su come l’informazione può aiutare i consumatori a capire le straordinarie qualità del prodotto.

Giovedì 15 il workshop si sposta a Palazzo Valentini con le ultime due sessioni dedicate al rapporto tra olio e salute, alla presenza di alcune tra le più autorevoli voci del mondo scientifico e accademico, e allo scenario sui mercati internazionali con il confronto tra i rappresentanti delle più importanti catene della gdo, del mondo della produzione e dell’industria olearia.

Olio

Gli ultimi tre giorni della Settimana Internazionale dell’olio extravergine d’oliva, invece, saranno interamente dedicati allo Yale International Simposium, organizzato dalla Yale University, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Bari Aldo Moro, che riunirà accademici, organizzazioni e industria per aumentare la sinergia tra scienza, tecnologia e cultura per affrontare il cambiamento climatico e la salute del pianeta.

Durante la Settimana Internazionale dell’olio extravergine d’oliva, che vedrà anche la celebrazione del 30° anniversario del Concorso nazionale dell’Ercole Olivario, ogni giorno dalle 11 alle 18 presso il GARUM – Biblioteca e Museo della Cucina (Boscolo Circo Massimo), Via dei Cerchi, 8, con i Mercati di Evootrends, annuale appuntamento di Fiera di Roma, consumatori e cittadini, gratuitamente, avranno la possibilità di conoscere alcune tra le più importanti aziende olivicole del Lazio e compiere un percorso esperienziale, guidati dagli esperti di Fondazione Evoo School, che abbraccia l’intera produzione olivicola laziale con 4 DOP (Sabina, Canino, Tuscia, Colline Pontine), alle quali dallo scorso anno si è aggiunta la nuova Indicazione Geografica Protetta, IGP Olio di Roma, che in poco tempo ha ottenuto una riconoscibilità ed un apprezzamento inediti sui mercati nazionali ed esteri.



