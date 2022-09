Ventilatore o condizionatore: l’aria fresca migliore

L’estate è quasi giunta al termine e questo è forse il momento migliore per tirare le somme di questi mesi di caldo che ci hanno accompagnato come ogni anno e hanno sancito, inevitabilmente, il ritorno di ventilatori e condizionatori. Per combattere le alte temperature non possiamo fare a meno di uno dei due; anche negli uffici, nei negozi e nei ristoranti non possono proprio mancare, anzi, durante le passeggiate estive quasi li usiamo come rifugio dall’afa e dal sole cocente. Il ventilatore e il condizionatore sono progettati per raggiungere lo stesso obiettivo ma in modo molto diverso e con risultati altrettanto diversi.

Tra i due, il ventilatore è sicuramente quello più “antico” e più facile da reperire anche se ormai il condizionatore ha decisamente preso il sopravvento per le sue innumerevoli comodità; nonostante quest’ultimo sia altamente tecnologico ed innovativo, continua ad esistere una disputa piuttosto rilevante che lo vede contrapporsi al ventilatore.

I motivi di ciò sono molteplici e riguardano l’ambito economico, della salute e dell’impatto ambientale.

Per orientare la scelta verso un ventilatore, come quelli che puoi trovare su Giordano Jolly, oppure un condizionatore, leggi quanto segue.

Ventilatore: vantaggi e svantaggi

Partiamo dal ventilatore, quello più comune. La prima cosa che salta all’occhio è il prezzo che risulta essere molto più economico di quello di un condizionatore e forse proprio per questa ragione ce n’è uno in ogni abitazione. Oltre all’economicità, un’altra cosa che è evidente, è la sua praticità che consiste nel fatto di poter essere spostato facilmente in qualsiasi stanza della casa posizionandolo dove più si preferisce. Infine, tra i vantaggi annoveriamo anche la quantità dei consumi che sono decisamente contenuti, senza contare la bassa manutenzione di cui necessita.

Tra gli svantaggi invece bisogna riconoscere che il ventilatore non ha la stessa potenza del suo diretto avversario, non potrà mai raffreddare un’intera stanza, il suo raggio d’azione sarà molto limitato e circoscritto.

Condizionatore: vantaggi e svantaggi

Il condizionatore è sicuramente uno strumento molto all’avanguardia che ha cambiato radicalmente il modo in cui affrontiamo le temperature più calde. Grazie alla sua azione, è possibile raffreddare un’intera stanza, se non un’intera casa, in poco tempo. Tutto ciò è reso possibile da un circuito che raccoglie l’aria calda e la raffredda, abbassando notevolmente la temperatura interna e diminuendo anche il tasso di umidità. I condizionatori moderni possiedono inoltre molte funzioni diverse e, all’occorrenza, possono essere usati anche per dispensare aria calda.

Tra gli svantaggi, invece, la prima cosa che risulta evidente è l’aspetto economico. Acquistare un climatizzatore comporta una spesa importante che inizia con l’installazione e prosegue con le attività di manutenzione che vanno svolte alla fine dell’estate e poco prima del suo inizio. I costi sono più elevati rispetto ad un ventilatore anche in termini di consumo: il condizionatore consuma generalmente più del doppio di un ventilatore. Un ultimo punto a sfavore del condizionatore è il fatto che per essere installato ha bisogno di una postazione adatta e con diversi requisiti. Anche per questo motivo in tante cose non può essere presente.

Prendi spunto da questo articolo, informati e scegli l’alleato contro il caldo più giusto per te!