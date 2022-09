Tivoli, sospesa la licenza di un bar per 15 giorni dopo una rissa con un ferimento di un uomo

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato distaccato Tivoli-Guidoni hanno notificato al gestore di un esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti a Tivoli Terme il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S, con conseguente chiusura dell’attività per 15 giorni, emesso dal Questore in seguito ad un’approfondita istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa.

Il 20 agosto scorso, personale del commissariato era intervenuto presso l’esercizio dove, poco prima, era stata segnalata una rissa tra persone di origine nordafricana, dileguatesi all’atto dell’arrivo dei poliziotti e di personale del 118. Il locale era già stato precedentemente chiuso con provvedimento del Questore di Roma il 3 agosto scorso, in seguito all’aggressione, con diversi colpi di pistola esplosi, che il 20 luglio ha visto il ferimento ad una gamba di un avventore del bar.