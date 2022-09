Di Battista: “Ci chiedono sacrifici e razionamenti ma sono gli stessi delle grandi opere inutili, dei conflitti di interessi, dell’aumento delle spese militari”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Campano da decenni con denaro pubblico e (salvo rari casi e sempre più in via di estinzione) non si sono mai tagliati un euro di stipendio.

Ci chiedono sacrifici e razionamenti e sono gli stessi che hanno riempito di euro Erdogan per fargli gestire i flussi migratori che le loro scelte suicide hanno provocato e continuano a provocare.