Collot, Unione Popolare: “Mancano 200mila insegnanti”

Non troppi giorni fa scrivevo dei medici cubani che sono stati chiamati in Calabria per coprire le mancanze di personale, che ormai ammonta a decine di migliaia di specialisti e medici di base. Ora veniamo a sapere che anche nella scuola si stima che manchino 200 mila insegnanti, con solo la metà delle cattedre che dovevano essere coperte dagli ultimi concorsi davvero assegnate.

Questo perché anche le altre amministrazioni pubbliche sono ridotte all’osso

Nel programma di Unione Popolare abbiamo messo l’assunzione di un milione di dipendenti pubblici, a partire da scuola e da sanità. Ci sono indirizzi migliori per i 13 miliardi di aumento delle spese militari votato da Fratelli d’Italia al PD, passando per i pentastellati. Ad esempio, per rimettere in piedi l’amministrazione statale, un’industria strategica pubblica, per garantire i servizi necessari alla popolazione.



