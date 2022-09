Mondiali Qatar 2022: perché verranno giocati a novembre anziché in estate?

I Mondiali 2022 segneranno una novità assoluta nella lunghissima storia della competizione. Fin dall’edizione di apertura, disputata (e vinta) in Uruguay nel 1930, la kermesse iridata è sempre andata in scena nel periodo estivo. Una certezza granitica, che è andata per sgretolarsi negli ultimi anni, da quando la FIFA ha deciso di nominare il Qatar come Paese ospitante.

Anche se spesso si parla di inverno, in realtà il periodo designato è quello autunnale, tenendo presente che il via libera è fissato per il 20 novembre e la chiusura il 18 dicembre, una settimana esatta prima di Natale. Mentre alcuni approvano la scelta e stanno già studiando le quote Mondiali, altri hanno criticato la modifica poiché troppo in disaccordo con la tradizione. Ma quali motivi hanno spinto a tale scenario?

Qatar 2022: perché l’edizione ‘invernale’

La ragione della disputa a novembre 2022 è intuitiva. A dispetto delle numerose polemiche sollevate, il Qatar ha ottenuto il privilegio di organizzare i Mondiali 2022, ma la particolare collocazione geografica costituiva un ostacolo non indifferente. Difatti, in quanto Paese del Medio Oriente, rasentava la follia un’eventuale collocazione nella stagione più calda dell’anno.

Mandare gli atleti a giocare sotto il sole cocente e radunare gli spettatori sugli spalti avrebbe creato innumerevoli disagi, date le temperature proibitive. Con Doha, Losail e le altre città qatariote che raggiungono i 39 gradi di media a giugno, i 40 a luglio (con picchi di 43 e 50), ignorare il fattore ambientale avrebbe messo a repentaglio l’incolumità generale.

Per fronteggiare la calura estiva tipica del territorio, lo Stato dipinge le strisce stradali di blu, rimuovendo il nero nell’asfalto. Inoltre, adotta un condizionamento esterno affinché le persone abbiano modo di stare all’aperto.

Ora, sulla base dei valori medi registrati nella storia recente, i termometri segneranno tra i 26 e i 32 gradi a novembre e dicembre 2022. Così la FIFA ha preferito spostare la Coppa del Mondo a fine autunno: date le temperature ritenute idonee, il torneo avrà luogo a fine anno.

Festa nazionale il 18 dicembre

A onor del vero, la finalissima si giocherà prima dell’inverno, per una manifestazione totalmente autunnale.

La scelta è stata proclamata nel 2015 dal Comitato Esecutivo della FIFA riunito a Zurigo, poi confermata dal nuovo numero uno della federazione, Gianni Infantino. Quella del 18 dicembre non è data una casuale, sicché la giornata è pure festa nazionale in Qatar.



Nota anche come il “giorno del fondatore” commemora l’unificazione del Paese avvenuta nel 1878, con lo sceicco Jassim Bin Mohammed Bin Thani pronto a sostituire il padre nelle vesti di leader delle tribù locali.

Qatar 2022: il programma aggiornato

Contrariamente ai piani iniziali, il match di apertura è stato anticipato di ventiquattro ore, con i padroni di casa del Qatar che accoglieranno i sudamericani dell’Ecuador. La gara si terrà il 20 novembre alle ore 19.00 locali. La modica – ha spiegato la FIFA sul sito ufficiale – consentirà di onorare la lunga tradizione di segnare l’inizio con una cerimonia di apertura in occasione della prima partita con protagonista la Nazione ospitante o i campioni in carica. Pertanto, l’incontro tra Paesi Bassi e Senegal, a cui era stato concesso il privilegio di aprire i giochi, è stato spostato dalle 13.00 alle 19.00 di lunedì 21 novembre.

I gironi si concluderanno il 2 dicembre. Dopodiché, a partire dal giorno seguente scatterà la fase a eliminazione diretta. Gli ottavi, che vedranno contrapporsi le prime e le seconde forze degli otto raggruppamenti, termineranno il 6 dicembre. Quindi, il 9 e il 10 saranno animati dai quarti, mentre il 13 e il 14 proporranno le semifinali. Le squadre che usciranno sconfitte concorreranno per il terzo posto il 17 dicembre, preambolo dell’atto conclusivo, fissato per il 18 dicembre.