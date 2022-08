Granato, Unione Popolare: “Le foglie di fico del Pd”

Coprirsi con le foglie di fico per nascondere le proprie vergogne.

È quello che fa il PD grazie alle foglie di fico di Fratoianni, Bonelli, Evi, Civati.

Il partito del Jobs Act, dell’eliminazione dell’articolo 18, della precarietà lavorativa, così si può ripulire un po’ la faccia.

Vuoi votare Civati? In realtà in Parlamento mandi Casini.

Vuoi votare per il NO all’invio di armi in Ucraina?

Se voti loro mandi in Parlamento guerrafondai.

Vuoi votare per un salario minimo legale di almeno 10€ l’ora? Se voti loro manderai in Parlamento chi il salario minimo legale non lo farà mai!

Vuoi votare per una vera transizione ecologica? Se voti loro manderai in Parlamento chi ha già votato per rigassificatori e carbone.

Non facciamoci fregare, il 25 settembre andiamo a votare Unione Popolare!

L’unica forza credibile se vogliamo davvero trasformare dalle radici questo Paese!



