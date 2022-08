Come scegliere gli abiti da lavoro giusti?

Quello della sicurezza sul lavoro è un tema delicatissimo, che negli ultimi tempi ha ricevuto parecchia attenzione nel territorio italiano. Solo lo scorso mese è stata superata la soglia di 600 decessi nell’anno corrente, un numero che non è passato inosservato e che testimonia l’emergenza in corso. Non a caso, solo qualche settimana fa è stato siglato un protocollo per la sicurezza nei cantieri, al fine di contrastare tutte quelle irregolarità che avvengono in questi siti all’aperto e che compromettono la salvaguardia dei lavoratori.

Ciononostante, i cantieri non sono gli unici palcoscenici di incidenti, talvolta anche mortali. Costruire è un’attività piuttosto comune e questo avviene anche all’interno delle proprie mura, motivo per il quale è fondamentale reperire vestiti e accessori adeguati.

Ma dove posso trovare abiti da lavoro professionali? Posto che nel caso dei dipendenti la fornitura dell’abbigliamento dovrebbe essere a carico delle imprese stesse, quando si tratta di lavoratori autonomi esistono dei negozi specializzati.

In questo senso internet è una risorsa inestimabile, perché popolata da eCommerce verticali come Engelbert Strauss. Il brand tedesco ambisce a unire armonicamente funzionalità ed estetica, grazie a collezioni moderne e di alta qualità. Scegliere l’abbigliamento da lavoro professionale Engelbert Strauss significa salvaguardarsi con stile.

Data la mole di prodotti disponibili online, a volte può essere difficile comprendere su cosa investire. Partiamo rispondendo a una domanda tanto semplice quanto importante: quali sono gli abiti da lavoro di base?

Innanzitutto, nella maggior parte dei casi i pantaloni sono pressocché obbligatori, soprattutto quando ci si cimenta in operazioni che richiedono l’utilizzo di materiali potenzialmente pericolosi e numerosi strumenti da lavoro. Un buon pantalone da lavoro, infatti, offre protezione grazio all’impiego di tessuti resistenti ma anche diverse tasche, pensate proprio per facilitare il ricambio continuo di strumenti.

Ai pantaloni va ovviamente affiancata, di norma, una maglietta, ma soprattutto delle scarpe piuttosto pesanti che non limitino però il movimento.

Se a questo punto, però, ti stai ancora chiedendo come poter trovare l’abbigliamento da lavoro più adatto a te, la risposta è più facile di quanto credi. Se come detto ci sono alcuni vestiti e accessori basilari, la scelta va fatta in funzione del lavoro che si vuole svolgere. Per chi lavora in un cantiere, ad esempio, l’acquisto di un caschetto rappresenta un must, mentre i guanti sono un accessorio fondamentale per chi è a contatto con materiali pericolosi. Ciò che conta è che venga utilizzato un abbigliamento professionale adatto all’attività in cui ci si cimenta, minimizzando i rischi. La parola d’ordine è “protezione”.