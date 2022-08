Ottaviani: “Le buone amministrazioni al servizio del paese”

“Essere chiamati a rappresentare due territori così importanti, inseriti all’interno delle province di Frosinone e Latina, – ha dichiarato Nicola Ottaviani – costituisce sicuramente motivo di orgoglio e di grande responsabilità sociale. I parlamentari della nuova legislatura dovranno mettersi a disposizione delle comunità locali, tutelando il lavoro, le imprese, l’ambiente e mirando a recepire le tante innovazioni culturali, di metodo e di mentalità offerte delle opportunità del PNRR.

Esperienza europea

Alcuni anni fa, quando mi venne proposta l’esperienza del parlamento europeo, non esitai a rinunciare, perché la carica di sindaco di un capoluogo avrebbe imposto lo scioglimento anticipato di un’amministrazione comunale, ma ora non avevo altre giustificazioni per sottrarmi ad un impegno pubblico, per servire lo Stato e la Nazione.

Ringrazio tutto il centro destra, ad iniziare da Matteo Salvini, per la designazione unanime della mia persona per la Camera dei Deputati e cercherò di mettere a disposizione le esperienze pubbliche e professionali, per continuare a supportare gli interessi e le aspettative dei nostri territori”



