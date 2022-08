Di Battista: “Il PD di oggi non candiderebbe neppure Pertini”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

La vicenda del candidato del PD fatto fuori per aver criticato il governo israeliano è raccapricciante. Il PD di oggi non candiderebbe neppure Pertini. Pertini verrebbe considerato un facinoroso, un estremista. Mamma mia che partito indecente! Vi invito a leggere questo capitolo del mio libro “Contro”, uscito a maggio 2021

POSIZIONI BLASFEME

“Una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora. Vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo. Adesso sono, invece, i palestinesi. Ebbene, io affermo ancora una volta che i palestinesi hanno diritto sacrosanto ad una patria e a una terra come l’hanno avuta gli ebrei, gli israeliti”.

Fu Sandro Pertini, da presidente della Repubblica, a pronunciare queste parole. Era il 31 dicembre del 1983. Il capo dello Stato, nel messaggio di fine anno alla nazione, prese posizione sulla questione palestinese sostenendo che i palestinesi avessero diritto a un loro Stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Ma non si limitò a questo e aggiunse:

“Io sono stato nel Libano e ho visto i cimiteri di Shatila e Sabra. È una cosa che angoscia vedere questo cimitero dove sono sepolte le vittime di quel massacro orrendo. Il responsabile di quel massacro orrendo è ancora al governo, in Israele. Va baldanzoso di questo massacro fatto. È un responsabile a cui dovrebbe essere dato il bando dalla società. È stato un massacro, mi hanno detto quelli del posto, tremendo. Quante vittime ha fatto”.

Immagino che Pertini si riferisse ad Ariel Sharon quale responsabile della carneficina di Sabra e Shatila

All’alba del 16 settembre del 1982, le milizie delle Falangi libanesi, un partito nazionalista cristiano-maronita, e gli uomini dell’Esercito del Libano del Sud, una milizia finanziata e armata da Israele, entrarono nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, nella periferia di Beirut. Vi rimasero per quarantatré ore. I campi erano stati circondati pochi giorni prima dai soldati israeliani. Inoltre, i miliziani falangisti aveva- no occupato Bir Hassan, un quartiere limitrofo ai due campi. Queste due iniziative violavano gli accordi presi tra Israele e i cosiddetti “eserciti supervisori”, ovvero le truppe statunitensi, francesi e italiane che erano sbarcate in Libano nell’agosto dello stesso anno per garantire l’evacuazione dei combattenti dell’olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) che si erano impegnati a lasciare il Libano per riparare nei Paesi arabi confinanti. Il 14 settembre, Bashir Gemayel, leader delle Falangi libanesi nonché neoeletto presidente del Libano, perse la vita, insieme ad altri ventisei quadri falangisti, in un attentato organizzato, molto probabilmente, dai servizi segreti siriani con il sostegno logistico di alcuni miliziani dell’olp. Come risposta, i miliziani falangisti massacrarono centinaia di profughi palestinesi. Il tutto sotto lo sguardo silenzioso, per non dire compiacente, dei soldati israeliani.

Se l’esercito di Tel Aviv fosse intervenuto, la carneficina si sarebbe evitata

Il numero esatto delle vittime delle mattanze di Sabra e Shatila non si è mai saputo. C’è chi parla di ottocento morti, chi di oltre tremila. I campi profughi vennero illuminati a giorno per per- mettere ai falangisti di uccidere il più possibile. Le immagini che si trovano in rete sono raccapriccianti. Il 16 dicembre del 1982 l’Assemblea generale dell’onu non solo condannò «il massacro di grandi proporzioni di civili palestinesi nei campi profughi di Sabra e Shatila» ma lo definì “un atto di genocidio”. Un genocidio che senza il consenso di Sharon non si sarebbe consumato. Sharon, all’epoca, era ministro della Difesa e fu costretto alle dimissioni non solo dall’indignazione che la carneficina provocò a livello internazionale, ma anche dalla sollevazione di una parte dell’opinione pubblica israeliana che rimase scioccata dalla connivenza delle proprie truppe.

Quelle dimissioni, tuttavia, non pregiudicarono la sua carriera. Negli anni a venire Sharon sarebbe diventato ministro dell’Industria, del Commercio e del Lavoro, ministro delle Abitazioni e delle Costruzioni, ministro dell’Energia e delle Risorse idriche, ministro degli Esteri e primo ministro di Israele.

Oggigiorno soltanto ricordare la strage di Sabra e Shatila è un atto coraggioso

Figuriamoci prendersela, da presidente della Repubblica, con il ministro di un Paese straniero, tra l’altro estremamente influente, come fece Pertini. Nell’era che stiamo vivendo – fatta di politicamente corretto, di strumentalizzazioni continue e di paure costanti – prendere posizione è sempre più difficile, per non dire blasfemo. Gli spin-doctor spingono i politici a restare sul vago, a smussare gli angoli, a non essere mai espliciti, a usare il condizionale, a evitare di schierarsi. I politici, dal canto loro, commissionano sondaggi su sondaggi per poter dire la cosa giusta che, nella stragrande maggioranza dei casi, coincide con la cosa più banale.

Se Pertini, nel 1983, avesse avuto uno dei comunicatori di oggi, questi, probabilmente, gli avrebbe suggerito: “Presidente, non parli dei diritti dei palestinesi, ci attaccherebbero i giornali di Destra. Le daranno dell’antisemita, l’Ambasciatore israeliano lascerà il Paese. Chi glielo fa fare. Presidente, faccia un generico richiamo alla pace in Medio Oriente così nessuno se la prenderà. Presidente, non prenda posizione, non si schieri, avrà solo problemi”.

Sondaggista di fiducia…

Mi immagino i principali collaboratori del Capo dello Stato convocare d’urgenza il sondaggista di fiducia. «Presidente, il 46 per cento degli italiani è contrario a questa posizione anche se è la posizione giusta. Meglio evitare». Astensione, pavidità, egemonia del controllo, ricerca spasmodica del consenso e, chiaramente, posizione di comodo. Come giurare cieca fedeltà all’atlantismo nel 2021, dopo trent’anni di indecenze.

P.S. Spero di poter tornare presto nei campi profughi palestinesi in Libano a portare qualche aiuto agli ultimi tra gli ultimi.

var url338962 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=338962”;

var snippet338962 = httpGetSync(url338962);

document.write(snippet338962);