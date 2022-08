Di Battista: “Prima di credere a quel che scrivono i giornali bisogna conoscere i loro proprietari”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Quanti di voi conoscono questo signore? Eppure lo paghiamo da un bel po’ di anni. Non lo riconoscete? Allora leggete! Alcuni mesi fa ebbi un confronto colorito a DiMartedì con Pietro Senaldi, condirettore di Libero insieme ad Alessandro Sallusti. Non gli andava giù che io facessi battaglie politiche senza esser parlamentare. Gli risposi che occuparsi di politica senza esser pagati con denaro pubblico nobilita le battaglie che si fanno. Lui non era d’accordo. Non avevo dubbi! Gli ricordai, infatti, che il suo editore, ovvero Antonio Angelucci (in foto), re delle cliniche private e, tra l’altro, plurimputato, da tre legislature, era deputato con Forza Italia.

Ci sono giornalisti…

Ci sono giornalisti che lavorano in giornali di proprietà di politici che non accettano che vi siano cittadini capaci di fare battaglie politiche, proposte e di denunciare le vergogne italiane senza aver chiesto un posto in parlamento a nessuno. Il mondo al contrario!

Ad ogni modo dovete sapere che Angelucci, deputato dal 2008 (gli paghiamo lo stipendio da 14 anni nonostante innumerevoli assenze alla Camera) è stato appena ri-candidato, questa volta da Salvini al Parlamento. Angelucci, oltre ad avere enormi interessi nella sanità privata, è il proprietario di Libero, Il Tempo, Il Corriere dell’Umbria, Il Corriere di Viterbo, Il Corriere di Arezzo, Il Corriere di Siena ed Il Corriere di Rieti.

Come si comporteranno i direttori di Libero (giornale che mi insulta quotidianamente ma io me ne infischio) con Salvini? Ecco un altro osceno conflitto di interessi. Qualora venisse eletto (cosa probabile) si beccherà 12.000 euro al mese. Qualora venisse “trombato” per lui ci saranno comunque 132.000 euro di Tfr da parlamentare. Complimenti a Salvini che baratta un altro pezzo di dignità per qualche articolo a favore…