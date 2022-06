Governo Civico: “Complimenti ad Elena Gubetti, sarà un grande Sindaco per Cerveteri”

Domenica sera è stata segnata una pagina storica per Cerveteri. Elena Gubetti, già Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali è stata eletta Sindaca della nostra città. La prima Sindaca donna per Cerveteri. Una guida competente, seria, onesta, trasparente. Una Sindaca, Elena Gubetti, che saprà continuare il lavoro svolto in questi dieci anni in tanti settori nevralgici della città, come l’urbanistica, la sostenibilità del territorio, la valorizzazione del mare e il recupero e riqualificazione delle Frazioni e dei Borghi Storici.

Ma non solo: ieri non ha solamente vinto Elena Gubetti ma è stata nuovamente confermata la bontà del lavoro svolto in questi anni all’interno dell’Amministrazione comunale dal gruppo di Governo Civico, risultata poi la lista con più voti di tutte le altre liste.

Anche in questa occasione, sono stati infatti ben 6 i Consiglieri eletti della nostra lista, tra cui c’è Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali uscente che con 474 preferenze è risultata essere la Consigliera più votata nella storia della città. Oltre a lei, risultano eletti in Consiglio comunale Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche uscente, Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri uscente, Maria Antonietta Pilu, Federico Salomone e Claudio Nucci. Con la composizione della Giunta ci saranno delle surroghe e anche i primi dei non eletti avranno l’onore e l’onere di sedere all’interno della massima assise comunale. Ma in ogni caso, il movimento si complimenta e ringrazia tutti e 24 i candidati e candidate della lista, certi che anche i non eletti continueranno a fornire il loro fondamentale e indispensabile contributo all’Amministrazione e alla città.

“L’affermazione elettorale di domenica sera è la testimonianza di come i cittadini di Cerveteri abbiano apprezzato il lavoro svolto dall’amministrazione uscente, la prima nella storia di Cerveteri a garantire stabilità amministrativa e politica, la prima a rimanere incarica per l’intera durata del mandato e ad essere successivamente riconfermata prima nel 2017 e poi oggi in questa nuova tornata elettorale – dichiara Governo Civico in una nota – in questi anni il ruolo di Elena Gubetti è stato fondamentale per tutta la macchina amministrativa, dove con estrema capacità ha saputo portare a termine tante innovazioni su questioni e problematiche da sempre considerate inviolabili o insormontabili. Ad Elena, nuovo Sindaco di Cerveteri, i nostri auguri più sinceri auguri, consapevoli che saprà rappresentare al meglio le istanze e le necessità di ogni singolo cittadino”.