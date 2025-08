Cerveteri vince ancora al Tar: Ostilia condannata a risarcire il Comune per oltre un milione di euro

“Un’altra vittoria schiacciante su Ostilia: una sentenza che conferma il corretto operato, sia della politica che degli uffici comunali. Il Tar del Lazio ha infatti condannato la Società Ostilia a risarcire il Comune di Cerveteri per oltre un milione di euro per i lavori in danno che l’Amministrazione comunale ha realizzato, anticipandone la spesa, nella Frazione nel corso degli anni.

Due sentenze

Due sentenze, una da 661mila euro e una da 406mila euro, a conferma della correttezza e linearità delle procedure amministrative intraprese negli anni dalla nostra squadra di Governo”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a seguito delle due sentenze del Tar del Lazio relativamente i lavori di manutenzione in danno effettuati dall’Amministrazione comunale contro Ostilia, società lottizzatrice della Frazione Balneare.

“Due sentenze storiche – conclude il Sindaco di Cerveteri Gubetti – per le quali oltre agli uffici, ringrazio sentitamente l’Ufficio Legale del nostro Comune ed in particolar modo l’Avvocato Valerio Morini per l’egregio lavoro svolto”.