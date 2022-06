Roma, De Gregorio (L. Calenda): “Mura Aureliane si sbriciolano e con loro gli inutili proclami”

“Un pezzo della storia di Roma che si sbriciola sotto il peso dell’incuria, quasi fosse stanco di attendere che qualcuno riconosca il suo valore. Ieri le Mura Aureliane sulla destra della Porta Maggiore sono andate giù e con loro tanti inutili proclami” così Flavia De Gregorio Presidente della Lista Civica Calenda Sindaco in Campidoglio. “Non possiamo che constatare un altro flop lasciato in eredità dalla non-amministrazione grillina.

Roma Capitale si è dotata, infatti, di un ufficio di scopo, una struttura quindi dedicata, dall’aprile 2021. Ma di cosa si sono occupati fino ad oggi? Incidenti come quelli di ieri, con il distacco di alcuni frammenti di tufo in piazzale Labicano, per fortuna senza danni a persone o cose, sono generati dalla mancanza di manutenzione costante. “Un piano complessivo di valorizzazione del bene in relazione al contesto paesaggistico, urbanistico e storico-culturale”: a questo, da ciò che leggiamo, dovrebbe servire l’ufficio di scopo per quello che l’ex Sindaca definiva poco più di un anno fa “il più rilevante complesso monumentale archeologico e architettonico della città”. Ben vengano i fondi del PNRR per il restauro, ma se questo è il modo di trattare ciò che consideriamo rilevante, c’è da riflettere sulle priorità.

Il patrimonio artistico e archeologico di Roma, unico al mondo, non può sopravvivere nell’eterna emergenza o attendere restauri che arrivano dopo anni di incuria seguiti da altri lunghi periodi di abbandono. Gli interventi di manutenzione devono essere pianificati e realizzati constantemente, non possiamo tollerare che tesori della storia e dell’arte siano immersi tra erbacce, rifiuti e discariche. L’ennesimo simbolo di una Roma abbandonata” conclude.