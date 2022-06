Presutto (M5S): “Maggiore responsabilità politica dei partiti, più coesione e solidarietà”

“Gli ultimi accadimenti straordinari, dalla pandemia che ha generato effetti irreversibili sul sistema economico e sociale, con la crisi geopolitica mondiale che ha nella guerra Russia-Ucraina la sua espressione più cruenta, stanno mettendo a dura prova gli equilibri politici delle principali democrazie europee, ed in modo particolare di quei Paesi, come l’Italia, gravati da tempo da un pesante debito pubblico”. Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto, capogruppo M5S in Commissione Bilancio.

Presutto spiega

“Questi eventi stanno rimettendo in discussione gli equilibri politici mondiali ed europei, obbligando Paesi come l’Italia a rivedere le politiche di approvvigionamento energetiche e quelle delle materie prime conseguenza della contesa, sempre più accesa, tra blocco asiatico ed europeo. Pertanto, ora più che mai, è necessaria una profonda trasformazione del sistema politico nazionale per rispondere in maniera più funzionale alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini italiani che stanno radicalmente cambiando, per evitare un rischio attualmente concreto che possano restare disattesi”.

Il Senatore Presutto conclude

“Da tempo, i partiti stanno manifestando grandi debolezze e fibrillazioni sempre più forti al proprio interno, perdendo di vista le trasformazioni sociali in atto, condizionate e velocizzate dagli avvenimenti internazionali proprio in un momento in cui c’è più bisogno di una politica basata sui valori di coesione e solidarietà. Il mio vuole essere un invito al senso di responsabilità, affinchè i partiti, attraverso una profonda ed attenta fase di autocritica, possano concentrarsi su una necessaria fase costituenda dello Stato, mettendo da parte logiche sterili a carattere elettorale e lasciando in primo piano azioni tese a salvaguardare e valorizzare in via esclusiva il bene comune.”