Roma, residenza, Cicculli-Luparelli (SCE): “Invertiamo la rotta del DDL Lupi”

“Dopo anni di richieste a gran voce, oggi con un atto di coraggio questa maggioranza si avvia verso la modifica dell’articolo 5 del ddl Lupi.

Le occupazioni abitative insieme alle 24mila domande idonee di casa popolare e alle 17mila persone censite dalla Caritas che vivono in strada, ci segnalano uno stato di necessità che non possiamo più nascondere sotto il tappetino, rendendo invisibili migliaia di cittadini esclusi dall’anagrafe e quindi dai servizi essenziali, dall’istruzione alla sanità pubblica” dichiarano Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri di Sinistra Civica Ecologista in Assemblea Capitolina.

L’art. 5 e le disuguaglianze sociali

“L’art. 5 che estromette, con finalità punitive, dalla residenza chi vive all’interno degli stabili occupati, acuendo le disuguaglianze sociali, è una frattura che andava sanata e per questo ringrazio chi non si è arreso di fronte a questa battaglia di civiltà che oggi compie una svolta, approvando questa mozione.

La nostra Amministrazione vuole dare un segnale di discontinuità estendendo finalmente il diritto di residenza a tutte le persone che vivono situazioni di urgenza e necessità, aprendo di fatto un varco verso l’abolizione della norma vigente. Ma non ci accontentiamo: nel prossimo futuro lavoreremo sulla base di una grande alleanza tra Istituzioni, cittadinanza, movimenti e sindacati con l’obiettivo di ampliare la deroga locale anche a chi si trova in quella condizione di vulnerabilità socio-economica da cui è scaturita l’esigenza di occupare un immobile” concludono Cicculli e Luparelli.