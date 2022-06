Di Battista: “Oltre la propaganda c’è la realtà. La realtà di un Paese socialmente al collasso”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina facebook:

Oltre la propaganda c’è la realtà. La realtà di un Paese socialmente al collasso. Con la classe media che boccheggia. Con il dilagare di malattia mentali (dovute, in gran parte, ai mesi di pandemia). Con il costo della vita alle stelle. Con le mafie che si trasformano in fondi di investimento nel silenzio più o meno generale. Venerdì scorso ho partecipato ad un convegno a Milano con Salvatore Borsellino e Giuseppe Lombardo. Un PM particolarmente libero, dunque scomodo. Lombardo (ne ho scritto per il settimanale di TPI che uscirà in edicola venerdì prossimo) ricordava il volume d’affari annuale del grande crimine organizzato: 220 miliardi di euro. Sei o sette finanziarie praticamente. Questa è la realtà. Il crimine si arricchisce (anche grazie all’usura).

L’inflazione avanza. Il prossimo anno ogni famiglia italiana spenderà quasi 600 euro in più solo per mangiare. Per mangiare! In generale spenderemo 2500 euro in più a famiglia. Praticamente 2 stipendi normali. Oggi la benzina è aumentata ancora. Quasi 2,2 euro al litro.

Dove stanno i migliori? Tutti occupati a sanzionare la Russia tanto le conseguenze mica colpiscono loro. Tutti eccitati nell’inviare armi. Poi le armi vengono distrutte (o finiscono nelle mani russe o di bande criminali) ma che gli importa. Mica le hanno comprate (o le compreranno) con i soldi loro. Le armi inviate verranno sostituite con nuovi acquisti fatti con denaro pubblico. Acquisti che rallegrano le multinazionali americane o la Iveco Defence Vehicles, azienda che fa parte del gruppo Elkann-Agnelli, lo stesso che edita La Repubblica per intenderci.

La realtà è questa. Una strategia fallimentare dell’Europa. Una strategia fallimentare dell’Italia. Una sopravvivenza sempre più complessa ancor di più per gli italiani, gli unici cittadini europei i cui stipendi sono scesi negli ultimi 10 anni. Questa è la realtà. Tutto il resto è conformismo e propaganda draghiana.