Roma, De Vecchis-Aguzzetti (Italexit): “Soldi ai rom ennesima vergogna targata PD”

“La giunta Gualtieri pensa di risolvere il problema dei campi rom dando 10 mila euro a ogni nucleo familiare che abbandona il campo irregolare e incentivando con 5 mila euro l’inizio delle loro attività commerciali. E con quali soldi vuole fare tutto questo? Con i soldi delle tasse salate pagate dai romani, nonostante crisi, disservizi e rincaro prezzi e bollette”, dichiarano Alessandro Aguzzetti, consigliere romano di Italexit, e William De Vecchis, Senatore di ItalExit per l’Italia.

A Roma non viene fatto un piano per l’edilizia popolare da decenni

“A Roma non viene fatto un piano per l’edilizia popolare da decenni e la giunta PD a chi pensa? A chi per scelta preferisce vivere nell’irregolarità e nella delinquenza, e tutto questo a discapito e con i soldi dei romani. Già la Raggi aveva avuto la pensata di inserire i Rom come primi in lista per l’assegnazione delle case popolari, scavalcando cittadini in lista da 15 anni: non a caso un progetto fallito. Ora il PD pensa di convincerli dandogli pure i soldi”. Conclude Aguzzetti: “Contro questa scelta folle e offensiva nei confronti dei romani sono pronto a dare battaglia e a protestare dentro e fuori dall’aula. Di certo non resteremo a guardare”.