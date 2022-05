Lezzi: “Era difficile fare peggio fare della Buona Scuola…”

Era difficile fare peggio della “Buona scuola” che aveva già assestato un duro colpo alla scuola pubblica ma il Governo dei Migliori, appoggiato dalla maggioranza dei “faccio finta di niente”, ci è riuscito.

Meno pagati d’Europa

Gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati in Europa e tra i più poveri lavoratori della Pubblica Amministrazione. E allora si decide di farli partecipare tutti a corsi obbligatori fuori l’orario di lavoro ma verrà premiato con un incentivo economico solo il 40%. Non è chiaro chi deciderà la lista dei fortunati che, e questo è chiaro, riceverà il bonus grazie ai tagli del personale che, quindi, condanneranno i nostri figli alle classi pollaio e ad essere formati da insegnanti precari che spesso non possono, loro malgrado, garantire la continuità necessaria in un percorso didattico.

Ma, del resto, chissenefrega dei bambini e dei ragazzi che saranno gli adulti di domani?

Tagliamo sulla scuola pubblica che riguarda la povera massa che non può capire le elevatissime capacità del governo e della maggioranza dei migliori che prontamente ha approvato l’aumento delle spese militari ma ha il braccino corto quando si tratta di istruzione.

Badate bene. L’aumento della spesa militare approvato in Aula non è stato cancellato da nessun atto parlamentare e i tagli all’istruzione sono scritti neri su bianco nel DEF approvato il mese scorso sempre dalla stessa maggioranza.



