Di Battista: “C’è chi, in questo Paese le balle sui migliori al governo, non se le è mai bevute”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

In principio era “volete la pace o i condizionatori accesi?”. E la stampa disse che era cosa buona. Poi venne il “pagare gas in rubli è una violazione contrattuale”. E la stampa disse che era cosa buona. Poi arrivarono le minacce di embargo su gas e petrolio russo. E la stampa disse che era cosa buona. Poi arrivarono i distinguo e le contraddizioni. E la stampa restò in silenzio. Poi le giravolte, le inversioni a U, le ipocrisie. E la stampa si riposò. Poi venne l’ENI e l’apertura di un conto in rubli. Come chiesto da Mosca. E la stampa si riposizionò parlando di interesse generale. In fine venne la telefonata Draghi-Putin. Putin confermò la fornitura di gas all’Italia senza alcuna interruzione e una parte della stampa osò elogiare Draghi per l’obiettivo raggiunto.

«Il Migliore sceso fra i comuni mortali a miracol mostrare è un mediocre premier di cui si stenta a rammentare una sola impresa degna di nota, perfino sulle due missioni affidategli da Mattarella (Pnrr e pandemia). Se non avesse tutti i media dalla sua, gli applausi a Gratteri sarebbero già fischi a lui (che ieri, dopo mesi di silenzio, s’è precipitato in un moto spintaneo

a parlare di mafia). Invece la narrazione dragocentrica continua a garantirgli totale franchigia: l’universo ruota intorno a Lui; i

partiti che osano far valere i propri voti per attuare i propri programmi sono disturbatori della quiete pubblica perché non è Lui a esistere grazie a loro, ma loro grazie a Lui (anche se non ha mai preso un voto); e guai a contrariarlo, perché potrebbe “stufarsi”, con danni incalcolabili per l’Europa, la guerra e il pianeta (che vanno avanti a prescindere da questa o quell’elezione, vedi Francia). Ma anche questo incantesimo per gonzi ha i giorni contati. Basterà consultare la cartina per scoprire che Draghi non fa neppure capoluogo».

Ad ogni modo c’è chi, in questo Paese, fin dall’inizio, le balle sui “migliori” al governo, non se le è mai bevute.