Di Battista: “Davvero il governo dei migliori…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Se protagonista di tale teatrino fosse stato un qualsiasi altro Presidente del Consiglio, nessun giornale sarebbe stato clemente. Ma lui gode ancora di ipocrite protezioni. E questo nonostante il fallimento economico e sociale. Nonostante leggi ignobili approvate dal suo governo e dalla maggioranza che lo sostiene (vedi riforma Cartabia), nonostante essersi giocato immediatamente la possibilità di ergersi a possibile mediatore per quel che riguarda la guerra in Ucraina. Ed il bello è che si parlava di lui come un novello Churchill.