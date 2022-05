Come rimanere protetti e sicuri quando si gioca online in Italia

Il mondo del gioco online propone sempre più possibilità e conquista sempre più persone, tanto da fare registrare ogni anno un 10% in più in termini di spesa in Italia. Ma in questo settore ci sono anche delle insidie, e si può incappare in problemi o sorprese non gradite, vediamo quindi come rimanere protetti quando si gioca online in Italia.

Assicurarsi della licenza ADM, ex AAMS

I tanti casino online italia legali mostrano a chiare lettere l’acronimo ADM, che significa Agenzia Dogane e Monopoli di Stato. Ciò è già di per sè una grande sicurezza per gli utenti, perché questa sigla significa che l’operatore, bookmaker o piattaforma in questione ha avuto una regolare concessione dal governo italiano per poter offrire i propri servizi sul nostro territorio. Fra gli elementi di sicurezza per divertirsi e intrattenersi in Italia con il gioco online c’è sicuramente quello di affidarsi a un sito che abbia questa licenza governativa.

VPN e portafogli elettronici

Per chi volesse stare completamente al sicuro, c’è ovviamente anche sempre l’opzione della VPN. Tale nome sta come acronimo di Virtual Private Network, ed è un servizio, molto spesso a pagamento che crea un filtro fra la nostra rete domestica e il server a cui ci colleghiamo. Riassumento per i profani è un servizio che ci permette di nascondere tutti i nostri dati, la nostra connessione, e anche la nostra località. Tale servizio può tranquillamente essere utilizzato per giocare serenamente ai giochi online, ma anche per effettuare altre operazioni dove si voglia mantenere la propria privacy. Per il discorso della sicurezza delle risorse economiche esistono invece i cosiddetti portafogli elettronici, come PayPal, Skrill, Neteller e i tanti altri che si stanno facendo strada.

Non connettersi e giocare con Wifi pubbliche

Un altro modo per stare completamente sereni mentre ci si diletta con le scommesse, o a poker o a qualsiasi altro gioco online in Italia, è quello di evitare di connettersi a reti pubbliche tipo quelle di comuni, piazze e parchi, ma anche quello di non preferire gli internet point, internet bar, e tutti i luoghi dove ci sono decine di persone connesse sulla stessa Wifi. Si parla spesso di sicurezza informatica, ebbene in questi luoghi dove la rete è utilizzata da più persone c’è il rischio reale che il nostro dispositivo, smartphone, tablet o computer che sia venga attaccato o hackerato nel gergo.

Per stare completamente sereni dunque, non basta adottare soltanto uno di questi consigli, ma sarebbe bene prenderli tutti in considerazione per potersi godere pienamente tutto ciò che offre il mondo del gioco online e non dover badare troppo a quello che succede nel nostro computer e fra il nostro computer e la rete.