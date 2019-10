Gioco illegale in Italia, il problema rimane ma aumenta la lotta da parte dello Stato

Da sempre la piaga del gioco illegale colpisce la penisola italiana ed intacca le entrate dello Stato oltre a finanziare la criminalità organizzata.

Lo Stato Italiano si avvale dell’aiuto del Ministero dell’Economia e delle Finanze affiancato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gestire i controlli su tutto il settore del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive. Inoltre, anche al Guardia di Finanza effettua spesso ulteriori controlli per verificare che non si verifichino illeciti.

Le verifiche sono aumentate rapidamente poiché lo Stato ha deciso di combattere il gioco illegale in ogni modo possibile: negli ultimi sono stati ispezionati oltre un terzo degli esercizi totali.

Nonostante le costanti verifiche, il settore illegale continua a proliferare e ricavarsi uno spazio importante sul territorio italiano: rimane difficile accertare i guadagni degli operatori illeciti ma la stima data dalla Guardia di Finanza si aggira intorno ai 20 miliardi di Euro l’anno. Di questi, molti derivano dalle scommesse sportive irregolari ma rimangono attive anche le slot machine e videopoker non autorizzati oltre ad alcuni siti web non conformi con le normative italiane.

Problemi legislativi e nuovo proibizionismo

Gli studi di settore mostrano come le molte misure introdotte negli ultimi anni per limitare il gioco regolare abbiamo avuto l’effetto collaterale di creare uno spazio dove operare per gli esercizi illeciti. Le leggi contenute nel Decreto Balduzzi, il quale puntava a creare un progetto di pianificazione territoriale del gioco legale stabilendo una distanza minima da luoghi considerati sensibili o a rischio (come ad esempio scuole), non sono state attuate dando origine ad un sistema di regolamentazione non omogeneo e frammentato.

Alcune regioni stanno dando vita ad una vera e propria ondata di proibizionismo: sono stati aggiunti luoghi a rischio, le distanze minime vengono ridotte e misure più restrittive vengono messe in atto per prevenire la ludopatia. Una delle regioni più colpite è il Piemonte dove le ultime normative applicano divieti per tutti gli operatori nelle vicinanze di luoghi sensibili di avere slot machine e videopoker e modifica le distanze minime a seconda degli abitanti del comune sede dell’esercizio. Queste nuove misure hanno ridotto le giocate di oltre il 28% in soli quattro mesi dando però il via ad un vero e proprio boom per il settore illegale.

Oltre 18.000 posti di lavoro a rischio

Quest’anno la pressione fiscale sul settore e le restrizioni continueranno ad aumentare: l’aliquota PREU è stata aumentata dal Gennaio scorso mentre le modifiche volte a ridurre i tempi dei payout non verranno approvate ancora per molti mesi.

Le scommesse sportive sono in continua crescita dato che sono sempre più gli italiani a caccia del mito della schedina vincente e, unite al resto del gioco legale creano un settore che dà lavoro a decine di migliaia di famiglie su tutto la penisola.

A causa delle ultime novità normative, si stima che nel 2019 si andranno a perdere circa 10 mila posti di lavoro che andranno ad aggiungersi ad altri 6 / 7 mila negli due anni successivi.