Isola Farnese, Torquati: “Come chiesto dai cittadini torna dopo anni il capolinea 032 in piazza”

“Quello del ripristino della fermata dello 032 in Piazza della Colonnetta a Isola Farnese, seppur apparentemente piccola cosa, è oggi per noi invece una grande soddisfazione.

Una questione diventata un vero e proprio caso

Una questione diventata un vero e proprio caso e un disservizio per gli “isolani”, che con l’avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza, iniziati a novembre 2020, avevano visto spostare il capolinea dell’autobus.

Un disagio per i residenti, soprattutto anziani e persone con disabilità, che fino a ieri per raggiungere la piazza erano costretti a percorrere la scalinata in salita oppure in alternativa ad allungare il percorso e risalire da Via dell’Isola Farnese, due soluzioni del tutto disagevoli.

Ringrazio la Consigliera Rossana Betulia, che ha sostenuto la richiesta della Presidenza con una proposta di risoluzione che è stata votata, e il Presidente della Commissione Mobilità Giovanni Forti.

Il municipio è fatto anche di queste piccole azioni in favore della cittadinanza, interventi che comunque richiedono un lavoro coordinato tra enti. Oggi dopo anni il capolinea ritorna in piazza.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.