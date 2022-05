Alessandro Di Battista: “Evviva l’onestà intellettuale!”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook.

Per il PD è stata una vergogna l’intervista a Lavrov senza contraddittorio però gli è andata bene quella fatta da Fazio a Stoltenberg senza contraddittorio. Per il PD è una vergogna che giornalisti russi filo governativi vengano intervistati però gli sta bene il controllo politico della tv in Italia.