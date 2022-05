Sanità, D’Amato: “Iniziato da Tor Vergata tour PS, entro l’anno attivi 60% di posti in più nelle intensive”

“E’ iniziato oggi dal Policlinico Tor Vergata assieme al Comandante del team nazionale il Generale Tommaso Petroni, il tour in tutti gli ospedali per la verifica del Piano di attivazione dei nuovi posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva che sono circa 700 in più. Entro l’anno il 60% sarà attivo superando il target nazionale fissato al 45%.

Nello specifico al Policlinico di Tor Vergata sono previsti ulteriori 40 posti letto (18 di terapia intensiva e 22 di sub-intensiva) ed entro il mese di giugno sarà completato l’adeguamento del pronto soccorso anche con l’operatività di una nuova TAC e di un impianto radiologico di ultima generazione. Nei prossimi giorni sono previsti sopralluoghi in tutti i principali ospedali di Roma e del Lazio dove mi recherò personalmente. Questa azione è di fondamentale importanza per il potenziamento della rete dei pronto soccorso regionali e più in generale per preparare lo scenario per il prossimo autunno-inverno che da molti scienziati è ritenuto da attenzionare. Nei primi due mesi di quest’anno gli accessi nei pronto soccorso hanno avuto un incremento di circa il 28% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.